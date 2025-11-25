Afrique: Cinq lauréats seront primés aux Awards de la jeunesse africaine prévus à partir de jeudi, à Dakar

Dakar — Cinq jeunes africains dont un Sénégalais porteurs de projets innovants seront primés lors de la deuxième édition des Awards de la jeunesse africaine (AJA) prévue à Dakar du 27 au 29 novembre, a-t-on appris lundi des organisateurs.

La solution du Sénégalais Cheikh Ahmed Tidiane Dieng, dénommée Samacoach, porte sur la digitalisation de la performance sportive, tandis que celle de Sophonie Foka de la République démocratique du Congo (RDC) transforme la santé néonatale avec des couveuses quantiques hybrides et solaires, rapporte un communiqué conjoint remis à la presse.

Avec son inonvation, Djakaridja Bamba de la Côte d'Ivoire renforce le leadership des filles rurales à travers les amazones d'Abolikro, Kouebatouka Divin Arnaud du Congo-Brazzaville réduit les pertes post-récoltes, grâce à MVUTU, une chaine du froid verte et intelligente.

La Malienne Rokiatou Traoré, quant à elle, restaure les terres dégradées et autonomise les femmes avec Herou Alliance.

"Il y a eu 15 lauréats présélectionnées par [le] comité de présélection et aujourd'hui nous en avons sélectionné cinq dans cinq catégories. Ils seront primés à Dakar les 27 et 28 novembre prochain", a déclaré Diarra Ndiaye, fondatrice des Awards de la jeunesse africaine (AJA).

Cet évènement co-organisé avec Econbank et Intouch est placé sous le signe de la "Tech et de la souveraineté numérique".

Cette thématique a été choisie pour voir "comment nous africains, nous pouvons apporter nos propres solutions, non pas des solutions importées mais des solutions qui nous sont propres qui nous ressemblent et qui peuvent être partagés au grand public", a expliqué Mme Ndiaye.

Une plateforme de présélection a été mise en place du 30 septembre au 30 octobre pour permettre aux jeunes de s'inscrire afin de pouvoir "identifier des projets à impact" sur les populations.

Les Awards de la jeunesse africaine ambitionnent "de soutenir la jeunesse, les jeunes entrepreneurs mais aussi la société civile", a indiqué Diarra Ndiaye.

La chanteuse malienne, Oumou Sangaré, et Paul-Harry Aithnard, directeur régional UEMOA et directeur général d'Ecobank Côte d'Ivoire sont choisis comme parrains de la deuxième édition des Awards de la jeunesse africaine.

Selon la journaliste Diarra Ndiaye, les jeunes ont besoin d'avoir cette main tendue de la part de partenaires d'institutions publiques et privées pour les accompagner dans la mise en oeuvre de leur projet.

À l'en croire, Dakar sera le centre névralgique de cet évènement panafricain initié en 2024 en vue de mettre en place "un écosystème entrepreneurial mais aussi faire participer toutes les nationalités du continent africain mais aussi les jeunes de la diaspora qui sont un peu partout dans le monde et qui ont parfois des projets à impacts à destination du continent africain".

En tant que projet panafricain, les AJA ambitionnent de faire une expansion de ses activités pour enrôler le maximum de jeunes sur le continent africain.

Omar Cissé, directeur général d'IntouchDiarra Ndiaye a relevé l'engouement créée autour de cette initiative qui a connu "une belle évolution" en passant de 500 candidats à 3000 postulants. L'âge des candidats est compris entre 15 et 39 ans.

Le directeur général d'Ecobank Sénégal, Sahid Yallou, a salué cette dynamique impulsée par les initiateurs de ce projet d'appui à la jeunesse africaine.

"L'Afrique ne peut se développer sans ses ressources cette jeunesse engagée. Cette jeunesse décomplexée, cette jeunesse entreprenante, cette jeunesse entreprenante et c'est celle-là que nous voulons pour l'Afrique. C'est celle-là que nous voulons pousser en avant", a-t-il dit, promettant d'accompagner les jeunes porteurs de projets innovants partout en Afrique.

Omar Cissé, le directeur général d'Intouch, s'est dit satisfait d'avoir été choisi comme sponsor officiel de cet évènement qui doit arriver à faire éclore des champions dans leur domaine.

Il reste convaincu "qu'aucun Africain seul n'arrivera à changer l'Afrique, aucun acteur n'arrivera à générer la richesse qu'il faut pour que nous puissions aujourd'hui être un vrai acteur autour de vrai acteur dans le monde. C'est lorsque nous nous mettons ensemble que nous y arrivons".