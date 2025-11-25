Sénégal: Premier League - Gana Guèye expulsé après une altercation avec son coéquipier Keane

24 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'international sénégalais d'Everton, Idrissa Guèye, a été expulsé après une altercation avec son coéquipier Michael Keane, lundi, lors d'un match ayant opposé son équipe à Manchester United.

La rencontre se jouait à Old Trafford, l'antre de Manchester United, pour le compte de la 13e journée en retard de la Premier League.

Après une mauvaise intervention défensive de Keane sur une attaque des Red Devils, Guèye a invectivé son coéquipier en lui reprochant son erreur, avant de le gifler.

L'Irlandais a répliqué par une poussette. Il s'en est suivi des échanges dans un moment de tension entre les deux joueurs qui ont failli en venir aux mains.

Le gardien d'Everton, Jordan Pickford, a dû intervenir pour séparer les deux joueurs, aidé par Iliman Ndiaye, qui a tenté de calmer son compatriote très irrité.

L'arbitre n'a pas hésité à sortir un carton rouge pour expulser Guèye à la 13e mn de la rencontre.

Il s'agit du sixième carton rouge de la carrière d'Idrissa Guèye, qui évolue à Everton depuis 2022, après un premier passage dans le club anglais entre 2016 et 2019.

Les Toffees ont finalement gagné cette rencontre contre Manchester United à domicile, grâce à un but sublime but de l'Anglais Kiernam Dewsbury-Hall.

