Sénégal: La pièce théâtrale 'l'arbre et la jeune fille', présentée samedi, au Théâtre National Daniel Sorano

Dakar — La compagnie théâtrale "Grand Ecart" du Sénégal présentera, en collaboration avec le théâtre de la Mascara de la France, la pièce théâtrale intitulée "l'arbre et la jeune fille", samedi, à partir de 20 heures, au Théâtre National Daniel Sorano, a-t-on appris des organisateurs.

Les deux compagnies prévoient également d'effectuer une tournée nationale du 28 novembre au 6 décembre prochain, pour présenter la pièce, dans les régions de Dakar, de Saint-Louis, de Thiès, Sédhiou et de Kolda.

"La première création, c'était en 2023. On l'a créée ici au centre culturel Blaise Senghor où nous y avions également fait une courte représentation qui était une réussite", a déclaré le co-fondateur de la compagnie théâtrale "Grand Ecart", Moustapha Mboup.

Intervenant lors d'une conférence de presse en prélude de la première de cette pièce à Dakar, il a rappelé que cette pièce a été écrite par le metteur en scène français, Nicholas Jobert.

Selon lui, la raison de leur retour au Sénégal pour présenter de cette pièce réside sur le fait que ce projet, les thèmes abordés et l'implication des comédiens leur tenaient à coeur.

"Depuis quelque temps, on sait bien que le théâtre va mal au Sénégal. Donc, nous nous sommes dit qu'en tant que produit de Dakar, comme nous avons une petite expérience de l'autre côté (France), pourquoi pas la partager avec les gens d'ici", a dit l'autre co-fondateur de la compagnie, Abdoulaye Seydi.

Il a déploré les difficultés financières rencontrées pour faire marcher le théâtre, tout en insistant sur l'importance de présenter "au moins 100 fois une pièce", après sa création.

Selon le metteur en scène, Nicholas Jobert : "l'idée était qu'elle soit visible auprès des jeunes personnes, raison pour laquelle, quand on l'a jouée devant des collégiennes, c'était très fort". "Elles s'y sont retrouvées, car c'était une histoire des jeunes filles", a-t-il salué.