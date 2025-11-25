Sénégal: Touba - Le Magal de Kazu Rajab sera célébré en janvier prochain

24 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — Le Magal de Kazu Rajab, un évènement religieux commémorant la naissance de Serigne Fallou Mbacké (1888-1968), deuxième khalife général des mourides, sera célébré au courant du mois de janvier 2026, a appris l'APS de source officielle, lundi.

Le sous-préfet de Ndame, Abdoulaye Kharma, a présidé le même jour, une réunion du Comité local de développement (CLD) consacrée à la préparation de l'édition 2026 du Magal de Kazu Rajab, en présence des chefs de service et des membres du comité d'organisation.

M. Kharma a invité "l'ensemble des chefs de service, chacun en ce qui le concerne", à prendre toutes les dispositions nécessaires pour répondre aux besoins du comité d'organisation, afin d'assurer une célébration de cet événement dans de bonnes conditions.

Le sous-préfet a assuré que toutes les mesures requises seront prises sur le plan sanitaire, notamment la création de postes médicaux avancés, conformément aux doléances du comité d'organisation, pour une bonne prise en charge médicale des pèlerins.

Abdoulaye Kharma a également confirmé l'engagement de l'État en faveur d'une organisation optimale de cet événement religieux, à travers les services techniques déconcentrés, dans la prise en charge d'aspects liés à la sécurité, à l'élevage et à l'environnement.

Le comité d'organisation s'est félicité des engagements pris et a exprimé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec les autorités pour la réussite de cette édition.

