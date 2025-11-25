Afrique: Une confédération d'associations de pêcheurs africains demande à l'UA et à l'UE d'harmoniser leurs politiques d'agriculture et de pêche

Dakar — La Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale (CAOPA) appelle l'Union africaine (UA) et l'Union européenne (UE) à harmoniser leurs politiques de pêche et d'agriculture, à investir dans la pêche artisanale africaine et à inclure le secteur des pêches dans leurs programmes de développement.

Le septième sommet UA-UE se tient lundi 24 et mardi 25 novembre à Luanda, la capitale angolaise, en présence de plusieurs chefs d'État africains et européens.

À cette occasion, la CAOPA, qui réunit des organisations de pêche artisanale d'une trentaine de pays africains, demande aux dirigeants d'Afrique et d'Europe réunis à Luanda d"'aligner leur coopération dans le domaine des pêches africaines [...] sur celle du secteur agricole et l'agenda plus large des systèmes alimentaires".

Dans un communiqué parvenu à l'APS, la confédération d'associations de pêcheurs invite aussi les dirigeants des pays membres de l'UA et ceux de l'UE à "assurer un investissement dédié à la pêche artisanale africaine, dans le cadre des instruments financiers" des deux organisations continentales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle leur recommande d'inclure le secteur des pêches dans les programmes UA-UE d'adaptation au changement climatique et de résilience".

La CAOPA leur demande aussi de "garantir la participation éclairée des organisations de la pêche artisanale [...] à la mise en oeuvre et au suivi des résultats du sommet de Luanda".

La confédération des pêcheurs espère que "le sommet UA-UE de Luanda sera une occasion pour les gouvernements de transformer leurs engagements politiques en faveur de systèmes alimentaires durables".

Elle rappelle aux dirigeants africains et européens que le renforcement de la pêche artisanale africaine est "le socle d'un partenariat océanique juste et durable".

Une "vision conjointe à l'horizon 2030"

La CAOPA les invite à "tracer une nouvelle voie lors du sommet UA-UE de Luanda, en garantissant que la pêche artisanale africaine soit pleinement reconnue comme un pilier central des systèmes alimentaires durables en Afrique".

Elle rappelle que lors du sommet Afrique-Europe de 2022, les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et d'Europe avaient adopté une "vision conjointe à l'horizon 2030".

Les ministres de l'Agriculture des pays africains et européens avaient, lors du même sommet, "réaffirmé leurs engagements communs à renforcer la coopération pour des systèmes agroalimentaires durables et résilients", note la CAOPA.

"Le sommet UA-UE de Luanda doit être le moment où l'Afrique et l'Europe reconnaissent que des systèmes alimentaires africains durables signifient prendre en compte l'ensemble des espaces productifs", affirme la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale.

Elle est d'avis qu'un renforcement de la pêche artisanale africaine, "à travers des politiques inclusives, des mesures d'adaptation climatique et des investissements dans les chaînes de valeur, est essentiel pour bâtir des systèmes alimentaires africains résilients, équitables et durables".