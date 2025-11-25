Guinée Bissau: Après le double scrutin de ce dimanche - Deux principaux candidats crient victoire, Bissau retient son souffle

Entre revendications de victoire, tension maîtrisée et attentes fébriles, la capitale bissau-guinéenne vit au rythme du dépouillement. Alors que deux camps s'autoproclament déjà vainqueurs, la population oscille entre espoir, inquiétude et impatience, dans un pays où seule la Commission nationale électorale (CNE) peut proclamer les résultats. Reportage au coeur d'une capitale qui est partie aux élections générales sans le PAIGC, qui observe, écoute et attend.

BISSAU- Depuis le vendredi, dernier jour de campagne, tout allait bien. Et Bissau respirait le calme. Tout d'un coup, le suspense s'installe. À Bissau, les opérations de dépouillement et de compilation des procès-verbaux se poursuivent, après le double scrutin présidentiel et législatif du dimanche 23 novembre 2025. Dans la capitale, les quartiers oscillent entre une vie qui reprend son cours et les conversations enflammées autour des résultats encore non officiels. Les candidats ayant voté en dehors de la ville sont désormais revenus dans leurs états-majors. Chacun affiche confiance et assurance. Mais dans l'ombre des déclarations, la tension monte. Deux camps revendiquent déjà la victoire, laissant planer une confusion palpable sur la ville. Par endroits, les partisans commencent à célébrer. Ailleurs, la prudence domine. Beaucoup disent attendre pour « voir clair » avant de se prononcer.

Fernando Días revendique une victoire immédiate

Dans la matinée du lundi 24 novembre, le candidat Fernando Días da Costa a donné un point de presse très attendu. S'exprimant en langue portugaise, il a affirmé « avoir remporté l'élection dès le premier tour ». Ses mots, fermes et assumés, ont fait le tour de la capitale et repris par la quasi-totalité des médias locaux. « Il n'y aura même pas de second tour. J'ai gagné au premier tour et j'attends seulement la proclamation des résultats par la Commission nationale électorale», a-t-il déclaré. Quelques heures plus tôt, sa direction de campagne avait déjà diffusé un communiqué revendiquant la paternité du scrutin présidentiel. Une prise de position qui alimente le débat et suscite des réactions variées dans un pays où les annonces prématurées peuvent fragiliser un processus déjà sensible.

La contre-attaque du président sortant

Face à cette déclaration, le camp du président sortant, le général Umaro Sissoco Embaló, a indiqué avoir reçu «l'ensemble des procès-verbaux du double scrutin». Dans l'après-midi, la direction de campagne de Sissoco Embaló assure à son tour qu'« il n'y aura pas de second tour ». Au cours d'une conférence de presse, le porte-parole de la direction de campagne du président sortant, Óscar Barbosa « Cancan » a déclaré que, sur la base des données recueillies, «il n'y a aucune possibilité de second tour». Toutefois, le chef de l'État sortant, en quête de réélection, s'abstient de tout commentaire chiffré et ne revendique aucune victoire publique. Une prudence qui contraste avec l'assurance affichée par son principal adversaire. De l'avis d'un journaliste bissau-guinéen qui a obtenu son Baccalauréat au Sénégal, « ce silence stratégique est révélateur de l'incertitude qui enveloppe les premières heures post-électorales ».

Dans le cadre légal bissau-guinéen, seule la Commission nationale électorale (CNE) est habilitée à proclamer les résultats officiels. Et ce, dans un délai maximal de sept jours. La sortie de Fernando Dias da Costa est donc contraire aux dispositions du Code électoral. Secrétaire exécutif et porte-parole de la CNE, Idrissa Diallo avait pourtant rappelé la veille que «toute proclamation anticipée met en péril la régularité du processus». Il avait appelé candidats et citoyens à la retenue et à éviter toute publication de résultats tant que le processus ne serait pas arrivé à son terme.

Tension sporadique et capitale sous surveillance

Dans la matinée du lundi, une brève manifestation de jeunes militants a éclaté près du marché central de Bandím. Rapidement dispersée par la police, elle témoigne néanmoins du climat de fébrilité qui s'installe à mesure que les heures passent. Pour l'heure, la situation reste maîtrisée et aucun incident majeur n'a été enregistré. Les résultats provisoires sont attendus pour le 27 novembre. Le taux de participation avoisine les 65 %, un chiffre révélateur de l'engagement des citoyens dans un scrutin où 11 candidats étaient en lice, après le retrait de Siga Batista en faveur de Fernando Días da Costa.

Ce lundi matin, Bissau a repris son rythme habituel. Dans les rues, le vrombissement des motos et voitures rivalise avec les conversations animées autour de l'élection. Le jour du scrutin, Goodluck Jonathan, chef de la mission d'observation de la CEDEAO et ancien président du Nigéria, avait insisté sur l'importance de ce moment pour la démocratie bissau-guinéenne. Devant la presse, il avait affirmé que, «quel que soit le résultat, seul le peuple guinéen sortira vainqueur de ce scrutin». Ses propos résonnent encore dans une capitale en quête d'apaisement et de clarté.

Tout un pays suspendu au verdict de la CNE

À mesure que les opérations de dépouillement avancent, la population se tourne vers la seule instance habilitée à trancher : la Commission nationale électorale. Dans une Guinée-Bissau marquée par une histoire politique mouvementée, l'attente des résultats devient un exercice délicat mêlant anxiété, espoir et patience. Bissau retient son souffle. Le verdict approche. Et avec lui, l'espoir d'une nouvelle étape pour un pays qui aspire à la stabilité et au développement.