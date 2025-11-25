Cote d'Ivoire: Baisse de 97% du résultat net de la société Filtisac S.A au premier semestre 2025.

24 Novembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au premier semestre 2025, le résultat net après impôt de la société ivoirienne Filatures Tissage Sac (Filtisac) S.A, a enregistré une forte baisse de 97% par rapport au premier semestre 2024, selon le rapport d'activité établi par la direction de cette entreprise

Ce rapport met en exergue un résultat net de 105 millions de FCFA contre 3,133 milliards de FCFA au 30 juin 2024. Selon la direction de Filtisac, cette baisse est essentiellement due à la baisse du résultat financier qui se situe à 140 millions de FCFA contre 5,459 milliards de FCFA au premier semestre 2024, soit une contraction de -97%.

« Le retrait important du résultat financier est la conséquence de la cession de filiales au cours de l'exercice 2024 », ont laissé entendre les responsables de la Filtisac.

Par contre, au niveau du chiffre d'affaires net hors taxes, on note une hausse de 11% à 13,406 milliards de FCFA contre 12,099 milliards de FCFA au premier semestre 2024.

Le déficit du résultat d'exploitation se situe quant à lui à -13 millions de FCFA contre -1,300 milliard de FCFA au 30 juin 2024, soit une amélioration de 1,287 milliard sous l'effet de de l'augmentation du chiffre d'affaires, des marges et de l'optimisation des charges.

Le résultat des activités ordinaires a enregistré une forte baisse de 97% à 126 millions de FCFA contre 4,159 milliards de FCFA.

Quid des perspectives de la société ? La direction de l'entreprise avance que la campagne Cacao intermédiaire tirant à sa fin, les chiffres de fin d'année sont largement tributaires de la campagne principale 2025/2026 à venir.

