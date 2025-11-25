Afrique: L'Union africaine place la paix sur le continent au coeur de ses priorités, selon Joao Lourenço

L'Union africaine (UA) a désigné la paix, la stabilité et la sécurité comme priorités essentielles pour le développement du continent. C'est ce qu'a affirmé le président de l'UA et de l'Angola, Joao Lourenço, à l'ouverture du 7e sommet UA - UE, qui se tient à Luanda, la capitale angolaise.

"La paix, la stabilité et la sécurité constituent les priorités pour le développement de notre continent", a déclaré Joao Lourenço, dans un discours retransmis par l'agence Angop. "Nous sommes convaincus que ces conditions sont indispensables pour accélérer l'intégration économique, renforcer les droits et les opportunités des femmes et des jeunes, accroître la résilience face au changement climatique et réussir la transition énergétique".

Pour atteindre ces objectifs, a-t-il ajouté, "la voix de l'Afrique doit être entendue" sur la scène internationale. Le continent doit également participer activement à la réforme des principales institutions internationales.

Le président de l'UA a par ailleurs souligné l'aggravation des problèmes mondiaux alimentaires, énergétiques et humanitaires, qui entraînent une hausse des flux migratoires et du chômage. Selon lui, la réponse à ces défis passe par le développement de relations équilibrées et mutuellement avantageuses entre l'Afrique et l'Europe.