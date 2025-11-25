Afrique Australe: Siteny Randrianasoloniaiko - Président du Parlement de la SADC

25 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Prévu ce mois de novembre à Madagascar, le sommet du Comité exécutif du Parlement régional de la SADC se tiendra finalement à Durban après la décision des autorités de la Refondation de la République de renoncer à la présidence de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe pour la période 2025-2026. Le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko est toutefois parti pour Durban où il va présider la réunion du Parlement régional de l'organisation - appelé auparavant Forum parlementaire de la SADC - qui se tiendra dans les prochains jours dans la troisième plus grande ville d'Afrique du Sud.

Opportunité politique et diplomatique

Rappelons qu'après la renonciation de Madagascar, c'est le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui préside la SADC. Madagascar conserve toutefois la présidence du Parlement régional composé d'une quinzaine de parlements nationaux. C'est dire que la présence à Durban du numéro Un de la Chambre basse qui a du reste l'avantage de parler couramment l'anglais, est une opportunité politique et diplomatique ainsi qu'une reconnaissance des autorités de la Refondation à l'échelle régionale.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.