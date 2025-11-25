Afrique Australe: Siteny Randrianasoloniaiko - Président du Parlement de la SADC

Prévu ce mois de novembre à Madagascar, le sommet du Comité exécutif du Parlement régional de la SADC se tiendra finalement à Durban après la décision des autorités de la Refondation de la République de renoncer à la présidence de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe pour la période 2025-2026. Le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko est toutefois parti pour Durban où il va présider la réunion du Parlement régional de l'organisation - appelé auparavant Forum parlementaire de la SADC - qui se tiendra dans les prochains jours dans la troisième plus grande ville d'Afrique du Sud.

Opportunité politique et diplomatique

Rappelons qu'après la renonciation de Madagascar, c'est le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui préside la SADC. Madagascar conserve toutefois la présidence du Parlement régional composé d'une quinzaine de parlements nationaux. C'est dire que la présence à Durban du numéro Un de la Chambre basse qui a du reste l'avantage de parler couramment l'anglais, est une opportunité politique et diplomatique ainsi qu'une reconnaissance des autorités de la Refondation à l'échelle régionale.