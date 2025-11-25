Ile Maurice: Trois blessés en observation

Un départ de feu s'est produit ce lundi 24 novembre au supermarché Winner's de Cascavelle, Flic-en-Flac, actuellement en phase finale de préparation avant son ouverture officielle. Il s'est déclaré dans des conteneurs de cartons, d'après la direction du supermarché. Cinq employés ont été affectés, deux sont rentrés chez eux et trois restent en observation médicale.

Le «shopping mall» ouvre ses portes demain, mardi.

Selon un communiqué émis par la direction de Winners, les pompiers sont intervenus dans les plus brefs délais et sont parvenus à maîtriser l'incendie avant qu'il ne se propage davantage. L'incident a généré une épaisse fumée, incommodant cinq employés présents sur les lieux.

Pris en charge par les services d'ambulance, les employés ont été transférés vers des établissements hospitaliers pour recevoir les soins nécessaires. Deux d'entre eux ont déjà obtenu l'autorisation médicale de regagner leur domicile, tandis que les trois autres restent sous observation. Leur état est décrit comme stable et ne présentant pas de danger.

La direction de Winners précise qu'elle suit la situation de près et collabore activement avec les autorités compétentes afin de déterminer les causes de l'incident et garantir la sécurité du site avant l'ouverture du magasin.