Afrique: Une honorable 10e place pour Alexandre Mayer

La course en ligne elite-U23 des championnats d'Afrique promettait dure. Les coureurs mauriciens se sont toutefois bien défendus. Et le leader, Alexandre Mayer a terminé à une honorable 10e place à seulement 35 secondes de l'Érythréen Merhawi Kudus, son coéquipier au sein de la ProTeam Burgos Burpellet BH.

Il faut dire que la sélection mauricienne a joué de malchance sur cette ultime épreuve des championnats disputés à Kwale au Kenya. Elle a perdu Jeremy Raboude et Lucas Froget suite à des chutes. Ceci venant s'ajouter à l'absence de Samuel Quevauvilliers qui avait raté son vol en provenance de France en raison d'intempéries. Il ne restait donc qu'Aurélien de Comarmond et Toréa Célestin pour épauler Alexandre Mayer. Une échappée de 5 coureurs s'était formée et a compté plus de deux minutes d'avance mais se fera reprendre.

Puis, dans la dernière partie de la course, un groupe de 17 unités se formera à l'avant avec les plus costauds et on y retrouvait Mayer et de Comarmond. Si celui-ci lâchait ensuite prise, le premier nommé s'accrocha admirablement jusqu'à la flamme rouge. Et c'est dans ce dernier kilomètre que la sélection érythréenne qui avait pris le contrôle des opérations depuis un moment déjà allait hausser les enchères.

Merhawi Kudus, son compatriote Aman Awet et l'Algérien Oussama Mimouni se démarquaient alors. Mayer ne put suivre le rythme. Les deux Érythréens allaient éliminer la menace algérienne pour occuper les deux premières places à l'arrivée. Leur temps : 3h53:06 pour les 163,8 km. Mimouni concédait 5 secondes tandis que Mayer arriva en 10e position à 35 secondes.

De Comarmond prenait la 30e place à 3:53, tandis que Célestin concluait en 49e position dans la roue du Sud-Africain Brandon Downes - vainqueur du contre-la-montre individuel jeudi - à 10:53.

Plus tôt. lors de l'épreuve junior (U19), l'équipe de Maurice a dû faire face à une situation de course particulièrement compliquée. Déjà médaillé d'or du contre-la-montre individuel jeudi, Tristan Hardy abordait cette course en ligne avec l'ambition d'aller chercher un deuxième sacre africain. Cependant, il a été retardé par une crevaison qui l'a contraint à s'arrêter avant de repartir en poursuite. Ses coéquipiers Juliano Ndriamanampy, Henri Rouillard et Thomas Harel l'ont attendu et ensemble, ils ont dû fournir un effort intense sur plus de 7 kilomètres pour revenir sur le peloton de tête.

Cette collaboration a mis en évidence un véritable esprit d'équipe et une grande cohésion. Toutefois, cet investissement précoce a logiquement entraîné une dépense d'énergie importante pour les quatuor. Malgré ces circonstances défavorables, nos jeunes ont su faire preuve de détermination. Tristan conclut la course à la 13e place à 2 minutes et 44 secondes du vainqueur érythréen, Natan Tesfalem (2h44:19). L'Ougandais Paul Miro est 2e à 22 secondes et le Namibien Roger Suren 3e à 1:38. Juliano Ndriamanampy termine 21e à 5:11, Thomas Harel, 32e à 12:46 et Henri la 40e à 16:27.