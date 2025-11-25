Togo: Un voyage immersif au cœur de la région Maritime

24 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Le Port autonome de Lomé a accueilli samedi dernier le navire de croisière Oceania Serena, avec à son bord 803 passagers venus découvrir les atouts culturels, historiques et naturels du Togo.

Organisée par Alba Travel Service, avec l'appui du Ministère du Tourisme, cette escale s'inscrit dans la stratégie nationale de dynamisation du tourisme de croisière.

Au programme, les croisiéristes ont exploré plusieurs sites emblématiques, chacun offrant une facette authentique de l'identité togolaise .

Au-delà des visites, les voyageurs ont vécu des moments forts au contact des traditions populaires : performances fascinantes de Zangbéto, rituels du culte Vodou à Zanguéra, échanges avec des communautés locales.

Ces expériences ont offert aux visiteurs un regard rare sur la diversité culturelle et la richesse des pratiques spirituelles locales.

Avec l'escale de l'Oceania Serena, le PAL enregistre sa sixième escale de navire de croisière en 2025, confirmant la montée en puissance du Togo dans le secteur.

Cette dynamique est le fruit d'un travail coordonné entre acteurs publics et privés pour faire du pays une destination incontournable en Afrique de l'Ouest.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.