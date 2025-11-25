Sénégal: BRVM - Début de semaine contrasté pour les activités du marché

A l'issue de la séance de cotation de ce lundi 24 novembre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), les activités ont connu des évolutions contrastées.

La valeur totale des transactions est ainsi passée de 1, 200 milliards FCFA la veille à 1,350 milliard FCFA ce 24 novembre2025.

Quant à la capitalisation du marché des actions a baissé de 23,98 milliards, à 13 250,178 milliards FCFA contre 13 274,158 milliards FCFA la veille.

Quant à celle du marché des obligations, elle enregistre une hausse de 66 millions, en passant de 10 670,278 milliards FCFA le 21 novembre 2025 à 10 670,938 milliards FCFA ce lundi 24 novembre 2025.

Les indices sont aussi dans une situation contrastée. L'indice BRVM Composite a ainsi baissé de 0,18% à 343,66 points contre 344,28 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en baisse de 0,59% à 164,09 points contre 165,06 points précédemment. En revanche, l'indice BRVM Prestige a progressé de 0,31% à 141,07 points contre 140,64 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 40 850 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 2 400 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 1 575 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 4,70% à 7 690 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (plus 4,34% à 27 650 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 5,58% à 2 960 FCFA), BICB Bénin (moins 4,42% à 4 970 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (moins 3,98% à 5 550 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (moins 3,47% à 3 755 FCFA) et BOA Sénégal (moins 3,45% à 5 310 FCFA).