Congo-Kinshasa: L'Union européenne octroie 10 millions d'euros aux FARDC

25 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Dans un communiqué rendu public lundi 24 novembre, l'Union européenne (UE) annonce l'octroi de 10 millions d'euros supplémentaires pour l'acquisition d'équipements militaires non létaux, destinés à améliorer les capacités opérationnelles de l'armée congolaise.

Selon l'Union européenne, cette somme permettra à l'armée congolaise d'acquérir des équipements non létaux pour renforcer ses capacités opérationnelles. Ces équipements incluront des outils pour le commandement et le contrôle, l'amélioration des conditions de déploiement, l'assistance médicale, ainsi que des moyens pour effectuer des patrouilles de surveillance le long des frontières fluviales. Les premières livraisons sont prévues avant la fin de 2026.

Il s'agit de la deuxième mesure d'assistance accordée aux FARDC par l'Union européenne. La première, adoptée en 2023, visait à soutenir la 31e Brigade de réaction rapide basée à Kindu.

Avec cette nouvelle aide, le total des contributions du Mécanisme européen pour la paix aux FARDC s'élève désormais à 30 millions d'euros.

Ce soutien s'inscrit dans le cadre des efforts de l'UE pour accompagner la réforme du secteur de la sécurité en RDC et appuyer les FARDC dans leurs missions de protection des civils et de rétablissement de l'autorité de l'État, tout en contribuant au processus de paix.

