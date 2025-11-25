Afrique de l'Ouest: Le Maroc mise sur le Ppays pour renforcer son ancrage en Afrique de l'Ouest

Les relations entre le Maroc et le Togo connaissent une dynamique nouvelle, portée par un secteur privé marocain de plus en plus influent.. C'est ce qu'a souligné Hamid Mechino, chargé d'Affaires du Maroc à Lomé.

Un forum économique bilatéral s'est d'ailleurs tenu récemment dans la capitale togolaise.

Pour le diplomate marocain, les liens entre les deux pays reposent sur une entente solide entre le roi Mohammed VI et Faure Gnassingbé.

Il rappelle que le Maroc a fait de l'ouverture économique, de la diversification des partenariats et de la coopération sud-sud un pilier de sa diplomatie économique.

Résultat : le Royaume est aujourd'hui le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest et le deuxième sur l'ensemble du continent.

Le chargé d'Affaires souligne que le secteur privé marocain dispose d'une expertise largement reconnue en Afrique, forgée grâce aux réformes économiques initiées par le roi.

Les entreprises marocaines sont actives dans les infrastructures, la finance, les télécommunications, l'agro-industrie et les énergies renouvelables.

Au Togo, l'un des deux opérateurs téléphonique est marocain. Il faut également mentionner la présences de banques.

Hamid Mechino met particulièrement en avant le potentiel économique des provinces du Sud (Sahara occidental ndlr), engagées dans un nouveau modèle de développement lancé par le souverain.

Selon lui, cette région représente une plateforme stratégique entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne, un corridor naturel pour les économies ouest-africaines vers la Méditerranée, un espace porteur d'opportunités pour les entreprises togolaises.

La plupart des Etats africains, dont le Togo, reconnaissent le principe de marocanité du Sahara Occidental.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté début novembre une résolution affirmant que l'autonomie authentique du Sahara occidental sous souveraineté marocaine constitue la solution la plus réaliste et crédible pour mettre un terme au conflit qui oppose depuis plus de 50 ans le Maroc au Front Polisario, soutenu par l'Algérie.