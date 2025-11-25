Sénégal: Tambacounda - Le Plan annuel d'investissement 2026 dépasse les 2 milliards de FCfa

La commune de Tambacounda a arrêté son Plan annuel d'investissement (PAI) pour l'exercice 2026 à un montant global de 2.307.000.000 FCFA. Cette décision a été prise à l'occasion du débat d'orientation budgétaire tenu le week-end dernier, consacré à la gestion de l'année prochaine.

Selon le conseiller municipal Lamara Ba, cette enveloppe traduit la volonté des autorités locales de renforcer le développement communal à travers des projets d'envergure, axés sur l'amélioration des infrastructures et des services sociaux de base. Il précise que 1.954.000.000 FCFA, soit 85 % du budget d'investissement, est financé par le Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen).

Dans le détail, les priorités retenues concernent la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, dotée d'un budget de 750.000.000 FCfa. Le secteur de la santé et les actions sociales bénéficieront de 360 millions FCfa, tandis que la voirie publique se verra attribuer 300 millions FCfa.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'éducation figure également parmi les axes majeurs, avec la construction de 12 salles de classe équipées ainsi que la réhabilitation d'infrastructures scolaires pour un montant estimé à 261millions FCfa. Dans le domaine du sport, il est prévu l'aménagement d'aires de jeux à l'école élémentaire de Camp Navétane et la construction d'un stade municipal pour un coût de 75 millions FCfa.

Le projet de construction d'un nouveau marché, évalué à 300 millions FCFA, ainsi que le renforcement de l'éclairage public dans tous les quartiers, pour un montant de 200 millions FCFA, sont également inscrits dans ce plan. À cela s'ajoutent des actions en faveur de l'assainissement, du cadre de vie et de l'amélioration des services municipaux.

Ce débat budgétaire a permis aux conseillers municipaux de discuter des priorités de la commune, d'identifier les besoins urgents et de formuler des recommandations visant une gestion plus efficiente et transparente des finances publiques. Le conseiller Lamarana Ba rappelle que plusieurs projets inscrits dans le précédent débat ont été reconduits en raison du retard dans la mise en place des fonds du Pacasen, qui n'avait pas permis leur réalisation.

Avec ce Plan annuel d'investissement 2026, la commune de Tambacounda réaffirme sa volonté de poursuivre sa dynamique de modernisation et de renforcer durablement le cadre de vie de ses populations.