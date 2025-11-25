Guinée Bissau: Dans l'attente des résultats des élections, l'économie tourne au ralenti

En Guinée-Bissau, après une journée de vote qui s'est déroulée sans incident majeur, la population reste dans l'attente des résultats. Environ 966 000 électeurs étaient appelés aux urnes, le 23 novembre, pour les élections générales, présidentielle et législatives, dont les résultats peuvent être publiés jusqu'à dix jours après le scrutin, conformément au Code électoral. Dans les rues, la présence militaire demeure visible, avec des patrouilles régulières, notamment dans le vieux Bissau. Dans ce climat d'incertitude, l'activité économique tourne au ralenti.

L'étal de Gisèle déborde de légumes colorés, mais les allées du Marché Central de Bissau restent presque désertes. L'incertitude et l'attente des résultats électoraux « ne sont pas bonnes pour les affaires », explique-t-elle.

« Pendant cette période d'élections, on vend beaucoup moins. Depuis le début de la campagne, il n'y a plus de clients ! Les gens s'intéressent davantage aux élections qu'à venir faire leurs courses. Alors nos légumes finissent par périmer, personne ne les achète, et nous perdons beaucoup d'argent ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les vendeuses ont déjà perdu une journée entière de travail : dimanche, jour du vote, la ville était à l'arrêt et tous les commerces sont restés fermés. Ce lundi, Nilsa et sa mère espéraient au moins écouler quelques cacahuètes et un peu de pulpe de baobab. « À cause des élections, le marché est vraiment vide. Mais je suis sûre que tout cela va bientôt finir et que la situation redeviendra normale ».

Même constat pour Kadi, vendeuse de noix de cajou. La ville est vide : ni touristes, ni habitants dans les rues. Il ne reste plus qu'à attendre les résultats, dont la Commission nationale des élections a déjà annoncé la date. « Jeudi ! Quand la commission annoncera les résultats, les affaires repartiront », affirme Kadi. Les autorités électorales ont salué une forte mobilisation dimanche, avec plus de 65% de participation.