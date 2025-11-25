Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 25 novembre 2025

Afrique : Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles

Ce mardi 25 novembre marque la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles, une date consacrée à sensibiliser et informer sur ce problème mondial. Selon les données disponibles, les femmes et les filles en Afrique subsaharienne comptent parmi les populations les plus exposées à ces violences à l’échelle mondiale.

Les femmes d’Afrique subsaharienne sont parmi les plus touchées par les agressions sexuelles et le viol. selon un rapport de l’UNICEF publié l’année dernière, 79 millions des 370 millions de femmes et de filles concernées dans le monde vivent dans cette région. (Source :Afrique Radio)

Éthiopie : Première éruption du volcan Hayli Gubbi depuis 12 000 ans

En Ethiopie, le volcan Hayli Gubbi est entré en éruption dimanche. Une première depuis 12 000 ans.

Provoquant un important panache de fumée et de cendres jusqu’à 14 kilomètres au-dessus de la mer Rouge. Survolant le Yémen, Oman et l’Inde entre autres au-dessus du désert de Danakil, connu pour sa forte chaleur. Le volcan est situé dans le nord-est de l’Ethiopie et culmine à 500 kilomètres d’altitude. (Source : Africanews )

Les Égyptiens ont entamé le second tour des élections législatives

Les électeurs égyptiens se rendent aux urnes ce lundi pour le second tour des élections législatives de 2025, selon la chaîne d’information publique Al- Qahera .

Ce tour concerne 13 gouvernorats, soit 73 circonscriptions électorales et 5 287 sous-commissions, a précisé la chaîne.

Au total, 1 316 candidats se présentent au scrutin uninominal majoritaire, tandis qu’une liste électorale est en lice dans les circonscriptions à scrutin de liste des secteurs du Caire, du Delta Nord-Centre-Sud et du Delta Est. (Source : Anadolu Ajansi )

Côte d’Ivoire : Olivia Yacé renonce à son titre de Miss Universe Africa & Oceania 2025

Quelques jours après la 74ᵉ édition du concours Miss Universe , qui s’est tenue le 21 novembre 2025 à Bangkok, en Thaïlande, Olivia Yacé , Miss Côte d’Ivoire 2021, a pris une décision surprenante. La jeune femme a choisi de se retirer officiellement de son titre de Miss Universe Africa & Oceania 2025, un mandat qu’elle avait obtenu à l’issue de cette prestigieuse compétition internationale.

Le retrait de la candidate ivoirienne implique que la Côte d’Ivoire ne dispose plus d’une représentante officielle pour le mandat continental au sein de l’organisation Miss Universe . Il revient désormais au COMICI et à Miss Universe de gérer la transition et d’assurer la continuité de la représentation africaine lors des événements et activités liés au concours international. (Source : La Nouvelle Tribune)

Sénégal : Polémique suite au déplacement à l’étranger en même temps du président et du Premier ministre

Au Sénégal, c’est une nouvelle polémique qui entoure le tandem à la tête de l’État, à savoir le déplacement simultané, hors du Sénégal, du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre, Ousmane Sonko . Bassirou Diomaye Faye se trouve à Luanda, au sommet Europe-Afrique et Ousmane Sonko , à Abou Dhabi.

Si rien ne l’interdit, la pratique veut que l’un des deux chefs de l’exécutif reste au pays quand l’autre s’absente. Par ailleurs, le déplacement du Premier ministre Ousmane Sonko aux Émirats arabes unis fait d’autant plus parler de lui que personne ne l’a annoncé officiellement . (Source : RFI)

Zambie : L’Eglise s’oppose à la révision constitutionnelle

La Zambie est en proie à des tensions croissantes à l’approche des manifestations nationales prévues le 28 novembre, organisées par l’Église catholique et des organisations de la société civile contre un processus de révision constitutionnelle jugé illégitime et discriminatoire.

La Conférence des évêques catholiques de Zambie a rejeté la révision proposée par le gouvernement, estimant qu’elle manque de fondement juridique et exclut une participation citoyenne significative. (Source : Apanews )

Cameroun : Samuel Eto’o veut se maintenir à la tête de la Fecafoot contre l’avis du ministre des Sports

Alors que le président de la Fédération camerounaise de football, seul en lice, veut se faire réélire, le ministre des Sports a réclamé l’interdiction de l’assemblée élective qui doit se tenir le 29 novembre. Narcisse Mouelle Kombi reproche à Samuel Eto’o « l’exclusion ciblée et arbitraire de potentiels candidats ».

La guerre des clans est rouverte au sommet du football camerounais. Elle a repris au lendemain de la défaite subie par la sélection nationale face à la RDC, le 13 novembre dernier à Rabat, lors d’un match barrage pour la Coupe du monde. (Source : Jeune Afrique)

Afrique : Mort de Jimmy Cliff – C’était aussi notre frère burkinabè

Il y a quelques jours de cela, une photo a surgi sur la Toile. Elle a été prise en 1984 à l’hôtel Silmandé de Ouagadougou, selon l’auteur de la publication.

41 ans de cela donc. On comprend alors pourquoi, ceux qui l’ont largement partagée ou commentée sont des têtes grisonnantes (pour ceux qui ont encore un soupçon de toison sur le crâne), la cinquantaine, voire la soixantaine, bien sonnée. (Source : L’ O bservateur Paalga )

Afrique : L’Algérie accueille une conférence internationale sur les crimes du colonialisme

Alger, capitale de l’Algérie va abriter, les 30 novembre et le 1 er décembre, une conférence internationale consacrée aux crimes du colonialisme en Afrique sur le thème, « Justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine à travers les réparations ».

La conférence s’inscrit dans le sillage de la décision 903 (XXXVIII) adoptée en février dernier par l’Union africaine. Cette résolution avait entériné la proposition du président Abdelmadjid Tebboune d’offrir à l’Afrique une plateforme dédiée au thème de l’année 2025. (Source : Les Dépêches de Brazzaville)

Guinée-Bissau : Après le double scrutin de ce dimanche , d eux principaux candidats crient victoire

Entre revendications de victoire, tension maîtrisée et attentes fébriles, la capitale bissau-guinéenne vit au rythme du dépouillement. Alors que deux camps s’autoproclament déjà vainqueurs, la population oscille entre espoir, inquiétude et impatience, dans un pays où seule la Commission nationale électorale (CNE) peut proclamer les résultats. Reportage au cœur d’une capitale qui est partie aux élections générales sans le PAIGC, qui observe, écoute et attend. (Source : Le Soleil)