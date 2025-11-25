Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 25 novembre 2025

Revue de presse
25 Novembre 2025
Par Sabrina Petit

Afrique : Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles  

Ce mardi 25 novembre marque la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles, une date consacrée à sensibiliser et informer sur ce problème mondial. Selon les données disponibles, les femmes et les filles en Afrique subsaharienne comptent parmi les populations les plus exposées à ces violences à l’échelle mondiale.

Les femmes d’Afrique subsaharienne sont parmi les plus touchées par les agressions sexuelles et le viol.  selon  un rapport de l’UNICEF publié l’année dernière, 79 millions des 370 millions de femmes et de filles concernées dans le monde vivent dans cette région. (Source  :Afrique  Radio)

Éthiopie : Première éruption du volcan  Hayli   Gubbi  depuis 12 000 ans  

En Ethiopie, le volcan  Hayli   Gubbi  est entré en éruption dimanche. Une première depuis 12 000 ans.

Provoquant un important panache de fumée et de cendres jusqu’à 14 kilomètres au-dessus de la mer Rouge. Survolant le Yémen, Oman et l’Inde entre autres au-dessus du désert de Danakil, connu pour sa forte chaleur. Le volcan est situé dans le nord-est de l’Ethiopie et culmine à 500 kilomètres d’altitude. (Source :  Africanews )

Les Égyptiens ont entamé le second tour des élections législatives  

Les électeurs égyptiens se rendent aux urnes ce lundi pour le second tour des élections législatives de 2025, selon la chaîne d’information publique Al- Qahera .

Ce tour concerne 13 gouvernorats, soit 73 circonscriptions électorales et 5 287 sous-commissions, a précisé la chaîne.

Au total, 1 316 candidats se présentent au scrutin uninominal majoritaire, tandis qu’une liste électorale est en lice dans les circonscriptions à scrutin de liste des secteurs du Caire, du Delta Nord-Centre-Sud et du Delta Est.  (Source :   Anadolu   Ajansi )

Côte d’Ivoire : Olivia  Yacé  renonce à son titre de Miss  Universe   Africa  &  Oceania  2025  

Quelques jours après la 74ᵉ édition du concours Miss  Universe , qui s’est tenue le 21 novembre 2025 à Bangkok, en Thaïlande, Olivia  Yacé , Miss Côte d’Ivoire 2021, a pris une décision surprenante. La jeune femme a choisi de se retirer officiellement de son titre de Miss  Universe   Africa  &  Oceania  2025, un mandat qu’elle avait obtenu à l’issue de cette prestigieuse compétition internationale.

Le retrait de la candidate ivoirienne implique que la Côte d’Ivoire ne dispose plus d’une représentante officielle pour le mandat continental au sein de l’organisation Miss  Universe . Il revient désormais au COMICI et à Miss  Universe  de gérer la transition et d’assurer la continuité de la représentation africaine lors des événements et  activités liés  au concours international.  (Source : La Nouvelle Tribune)

Sénégal : Polémique  suite au  déplacement à l’étranger en même temps du président et du Premier ministre  

Au Sénégal, c’est une nouvelle polémique qui entoure le tandem à la tête de l’État, à savoir le déplacement simultané, hors du Sénégal, du président Bassirou  Diomaye  Faye et de son Premier ministre, Ousmane  Sonko . Bassirou  Diomaye  Faye se trouve à Luanda, au sommet Europe-Afrique et Ousmane  Sonko , à Abou Dhabi.

Si rien ne l’interdit, la pratique veut que l’un des deux chefs de l’exécutif reste au pays quand l’autre s’absente. Par ailleurs, le déplacement du Premier ministre Ousmane  Sonko  aux Émirats arabes unis fait d’autant plus parler de lui que personne ne l’a annoncé officiellement .  (Source : RFI)

Zambie : L’Eglise s’oppose à la révision constitutionnelle  

La Zambie est en proie à des tensions croissantes à l’approche des manifestations nationales prévues le 28 novembre, organisées par l’Église catholique et des organisations de la société civile contre un processus de révision constitutionnelle jugé illégitime et discriminatoire.

La Conférence des évêques catholiques de Zambie a rejeté la révision proposée par le gouvernement, estimant qu’elle manque de fondement juridique et exclut une participation citoyenne significative. (Source :  Apanews )

Cameroun : Samuel  Eto’o  veut se maintenir à la tête de la  Fecafoot  contre l’avis du ministre des Sports  

Alors que le président de la Fédération camerounaise de football, seul en lice, veut se faire réélire, le ministre des Sports a réclamé l’interdiction de l’assemblée élective qui doit se tenir le 29 novembre. Narcisse  Mouelle   Kombi  reproche à Samuel  Eto’o  « l’exclusion ciblée et arbitraire de potentiels candidats ».

La guerre des clans est rouverte au sommet du football camerounais. Elle a repris au lendemain de la défaite subie par la sélection nationale face à la RDC, le 13 novembre dernier à Rabat, lors d’un match barrage pour la Coupe du monde. (Source : Jeune Afrique)

Afrique : Mort de Jimmy Cliff – C’était aussi notre frère burkinabè  

Il y a quelques jours de cela, une photo a surgi sur la Toile. Elle a été prise en 1984 à l’hôtel  Silmandé  de Ouagadougou, selon l’auteur de la publication.

41 ans de cela donc. On comprend alors pourquoi, ceux qui l’ont largement partagée ou commentée sont des têtes grisonnantes (pour ceux qui ont encore un soupçon de toison sur le crâne), la cinquantaine, voire la soixantaine, bien sonnée. (Source : L’ O bservateur  Paalga )

Afrique : L’Algérie accueille une conférence internationale sur les crimes du colonialisme  

Alger, capitale de l’Algérie va abriter, les 30 novembre et le 1 er  décembre, une conférence internationale consacrée aux crimes du colonialisme en Afrique sur le thème, « Justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine à travers les réparations ».

La conférence s’inscrit dans le sillage de la décision 903 (XXXVIII) adoptée en février dernier par l’Union africaine. Cette résolution avait entériné la proposition du président Abdelmadjid  Tebboune  d’offrir à l’Afrique une plateforme dédiée au thème de l’année 2025. (Source : Les Dépêches de  Brazzaville)

Guinée-Bissau  : Après le double scrutin de ce dimanche ,   d eux principaux candidats crient victoire  

Entre revendications de victoire, tension maîtrisée et attentes fébriles, la capitale bissau-guinéenne vit au rythme du dépouillement. Alors que deux camps s’autoproclament déjà vainqueurs, la population oscille entre espoir, inquiétude et impatience, dans un pays où seule la Commission nationale électorale (CNE) peut proclamer les résultats. Reportage au cœur d’une capitale qui est partie aux élections générales sans le PAIGC, qui observe, écoute et attend. (Source : Le Soleil)

