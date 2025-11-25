Congo-Brazzaville: Mise en service du plus grand hôpital du nord du pays

À quatre mois de l'élection présidentielle de mars 2026, le président sortant, Denis Sassou Nguesso, qui n'a pas encore déclaré sa candidature, multiplie les inaugurations d'édifices publics et autres apparitions publiques à travers le pays. Ce lundi 24 novembre, il a ouvert le plus grand hôpital du nord du pays, à Ouesso, capitale de la Sangha, à 835 kilomètres de Brazzaville. Ses bénéficiaires, quant à eux, se félicitent et demandent que les frais de consultations soient revus à la baisse.

Au Congo-Brazzaville, bâti dans la périphérie nord de la ville sur une surface de 5 hectares, l'hôpital de Ouesso, d'une capacité de 235 lits, est le tout premier de la zone nord construit par l'État, au grand bonheur des bénéficiaires qui étaient obligés jusqu'ici d'aller se faire soigner à 400 km de là, comme l'explique Edith Délot, sage-femme de son état.

« La Sangha [région qui abrite Ouesso, Ndlr] est sauvée, côté santé, parce qu'il nous fallait aller à Oyo et plus loin, jusqu'à Brazzaville. Et maintenant que nous avons ce bijou, j'espère que la Sangha n'aura plus des problèmes de santé », témoigne-t-elle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cependant, bon nombre de potentiels usagers de ce joyau attendent, des prix « acceptables » notamment pour les consultations qui, dans la plupart des hôpitaux généraux du pays, oscillent autour de 5 000 francs CFA (7,6 euros).

« Pour moi, on peut mettre la consultation à 3 000 francs CFA, pour faciliter la tâche à tout le monde », suggère un jeune homme qui a requis l'anonymat.

« Ma demande est claire. Si ailleurs, la consultation est à 5 000 FCFA, ce serait quelque chose de bien si on peut mettre à 3 000 FCFA ou 4 000 FCFA chez nous, vu les déplacements que nous sommes appelés à faire », lance un autre. Le coût des travaux de cette infrastructure n'a pas été révélé.