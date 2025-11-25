Sénégal: Les avocats de l'ancien président Macky Sall interpellent le FMI et contestent «la dette cachée»

Au Sénégal, suite de la contre-offensive juridique de l'ex-président Macky Sall face à la dette publique qui aurait été contractée sous son mandat. Dans un courrier, auquel RFI a eu accès en exclusivité, l'équipe d'avocats de l'ancien président interroge le Fonds monétaire international sur la façon dont le FMI a validé le calcul de la « dette cachée » de 7 milliards de dollars et sur la fiabilité de ce chiffre. Une dette accumulée entre 2019 et 2024 sous l'administration Macky Sall, comme l'affirme la Cour des comptes au Sénégal.

Le Fonds monétaire international a-t-il validé l'estimation des « déclarations erronées » et de « la dette cachée » à 7 milliards de dollars au Sénégal sur la base d'un audit des finances publiques réalisé par l'institution de Bretton Woods elle-même, ou exclusivement sur la base de documents fournis par l'administration sénégalaise ?

C'est la question centrale posée par le cabinet d'avocat français FTMS au Fonds monétaire international, alors que l'ex président Macky Sall conteste l'existence d'une dette cachée.

Les avocats de l'ancien président qui affirment, par ailleurs, avoir relevé des erreurs de méthodologie dans le rapport de la Cour des comptes qui fait état de cette « dette cachée » de 7 milliards de dollars. Notamment « l'absence de contrôle de la véracité des données utilisées » par la Cour des comptes (pour leur rapport), affirme maître Pierre-Olivier Sur, joint par RFI.

Dans leur courrier, le cabinet d'avocat demande donc au FMI de s'expliquer sur la méthodologie utilisée pour confirmer les chiffres de l'administration sénégalaise et de transmettre les documents qui ont servi à aboutir à ce chiffre. Enfin, les avocats de l'ex-président Macky Sall sollicitent une rencontre avec un représentant du FMI sur le dossier sénégalais.