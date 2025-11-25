Sénégal: Grand Prix Sacem 2025 - Youssou Ndour confirme son règne musical

Youssou Ndour a reçu le Grand Prix Sacem 2025 ce lundi 24 novembre 2025 pour son album « éclairer le monde ». Cette cérémonie annuelle de remise de prix qui célèbre les professionnels de la musique (auteurs, compositeurs, éditeurs) pour leurs oeuvres dans divers genres comme le rap, le jazz, le rock, la musique à l'image et les musiques du monde a confirmé encore une fois la suprématie du roi du mbalax.

« Avec "Éclairer le monde", j'ai voulu mettre en lumière la richesse de la world music. Ce projet a pris forme grâce au talent de Michael League et Weedie Braimah, dont l'ouverture artistique et la vision ont été essentielles », a déclaré l'artiste via ses plateformes digitales. Youssou Ndour se dit « fier » de cet album et « reconnaissant » envers toutes celles et ceux qui ont contribué à son existence.