Sénégal: Grand Prix Sacem 2025 - Youssou Ndour confirme son règne musical

24 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par A. Ndiaye

Youssou Ndour a reçu le Grand Prix Sacem 2025 ce lundi 24 novembre 2025 pour son album « éclairer le monde ». Cette cérémonie annuelle de remise de prix qui célèbre les professionnels de la musique (auteurs, compositeurs, éditeurs) pour leurs oeuvres dans divers genres comme le rap, le jazz, le rock, la musique à l'image et les musiques du monde a confirmé encore une fois la suprématie du roi du mbalax.

« Avec "Éclairer le monde", j'ai voulu mettre en lumière la richesse de la world music. Ce projet a pris forme grâce au talent de Michael League et Weedie Braimah, dont l'ouverture artistique et la vision ont été essentielles », a déclaré l'artiste via ses plateformes digitales. Youssou Ndour se dit « fier » de cet album et « reconnaissant » envers toutes celles et ceux qui ont contribué à son existence.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.