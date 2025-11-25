Gabon: Visite d'Etat du Président français au pays - Entre coopération et souveraineté

Le 23 novembre 2025, le président français Emmanuel Macron est arrivé à Libreville pour une visite d'État de 48 heures auprès de son homologue gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette visite s'inscrit dans une période cruciale pour le Gabon, marqué par une transition politique majeure à la suite du coup d'État de 2023, et un projet économique ambitieux de renouveau national. Pour le Gabon, il ne s'agit pas seulement d'une visite diplomatique : c'est une occasion stratégique de redéfinir les relations avec la France, dans une dynamique de souveraineté renforcée. Dès les premiers instants de l'arrivée du président français, l'effervescence populaire était palpable. Des milliers de Gabonais s'étaient massés le long des boulevards de Libreville, drapeaux au vent, acclamant l'hélicoptère présidentiel et scandant des slogans patriotiques.

Des enfants, des femmes et des hommes de tous âges avaient convergé vers la place d'accueil, certains quittant leur travail ou interrompant leurs activités quotidiennes pour témoigner de leur enthousiasme. L'atmosphère était à la fête : les rues vibreraient sous les salves de canon, les fanfares militaires jouaient, tandis que la populace agitait les drapeaux gabonais et français, dans un mélange de fierté nationale et d'espoir pour un avenir partagé. Ce moment, vivement relayé sur les réseaux sociaux, symbolisait pour beaucoup un tournant fondamental ; le Gabon semble écrire une nouvelle page de son histoire, portée par une aspiration populaire forte à la dignité, à l'autodétermination et à la prospérité. L'accueil protocolaire, impressionnant : salves de 21 coups de canon, revue des troupes, défilé militaire, souligne non seulement l'importance officielle de cette visite, mais aussi la volonté du Gabon d'afficher un visage souverain et respecté sur la scène internationale. Selon un communiqué de la présidence gabonaise, cette visite vise à sceller un nouveau départ dans la coopération bilatérale, fondé sur la confiance, l'égalité et le respect mutuel.

Des accords majeurs : coopération économique et infrastructure

Au cours des entretiens entre les deux chefs d'État, plusieurs accords structurants ont été signés. Notamment, un protocole de financement via l'Agence française de développement (AFD) pour moderniser le chemin de fer Transgabonais. Cette infrastructure est stratégique : elle sert notamment au transport du manganèse, ressource-clé pour l'économie gabonaise. Macron a réaffirmé la volonté de la France d'accompagner le Gabon dans des projets ambitieux non seulement l'infrastructure ferroviaire, mais aussi la transformation locale du manganèse, la gestion des déchets, ou encore la coopération en matière de défense et de formation environnementale. Présidence de la République Gabonaise De son côté, Oligui Nguema a insisté sur la nécessité pour les entreprises françaises de s'engager dans ce virage industriel dans une logique de transparence et de bonne gouvernance.

La question cruciale du manganèse : de l'exportation brute à la transformation locale

Au coeur des discussions, le manganèse, dont le Gabon possède des gisements importants. Oligui Nguema a clairement affirmé que la transformation sur place n'est plus une option mais une « exigence nationale ». Des négociations sont en cours avec le groupe minier Eramet, un ancien partenaire de l'État gabonais. Oligui Nguema appelle l'entreprise à respecter ses engagements dans la construction d'une véritable chaîne de valeur industrielle nationale. Selon des médias gabonais, un accord majeur aurait été conclu : Eramet s'engagerait à transformer localement deux millions de tonnes de manganèse, avec la création de plus de 16 000 emplois, et un rapatriement des flux financiers sur le sol gabonais. Cette stratégie s'inscrit aussi dans la décision annoncée par le président gabonais d'interdire l'exportation du manganèse brut à compter de 2029.

L'angle politique : un tournant selon Macron, une souveraineté selon Oligui

Pour Emmanuel Macron, cette visite symbolise un "tournant" dans la relation franco-gabonaise. Il a souligné qu'il entendait accompagner la "transformation économique" du Gabon sans donner de leçon politique, mais comme un "ami respectueux". De son côté, le président gabonais met en avant une vision de souveraineté économique : valoriser ses ressources, créer des emplois, et rompre avec un modèle économique basé sur l'exportation de matières premières non transformées. Dans cette perspective, l'accord avec Eramet n'est pas simplement un contrat minier classique : il représente un projet d'industrialisation et d'appropriation nationale des bénéfices tirés des ressources gabonaises.

Les critiques et les interrogations

Si beaucoup saluent cette coopération renouvelée, certains peuvent voir dans cette relation un retour de la "Françafrique" : la France qui revient, non plus seulement comme acteur militaire, mais toujours comme investisseur stratégique. Ta réflexion (« l'impression est simple ... époque coloniale ... mais malgré cela il éprouve de l'admiration dans son regard ») interroge justement : ce partenariat est-il vraiment "gagnant-gagnant" ou y a-t-il un déséquilibre implicite ? Internet et les médias montrent qu'il y a un enjeu fort de légitimité pour Oligui Nguema : en tant que chef de l'État issu d'un coup d'État, il a besoin de consolider son image, et ce projet de transformation du manganèse peut être un levier puissant - à condition qu'il tienne ses promesses. Enfin, l'industrialisation pose des défis : énergie, infrastructure, compétences locales.

Le Gabon devra investir fortement dans ces domaines pour que la transformation locale soit viable et durable. Un renouveau, mais vigilance nécessaire, le Gabon a besoin d'un renouveau pour vraiment prétendre être libre et être souverain, et dans les faits, c'est exactement ce que tente d'opérer Oligui Nguema. Si on observe des inquiétudes sur le rôle de la France patron vs partenaire, cela rejoint certaines critiques historiques, mais le fait que Macron parle maintenant explicitement d'un modèle réinventé et non plus d'une simple coopération extractive est un signe d'évolution.

La relation France-Gabon reste asymétrique dans l'imaginaire et l'histoire, mais elle pourrait, si bien gérée, devenir un modèle de partenariat équitable. La visite d'État de Macron au Gabon en novembre 2025 est un moment charnière : il ne s'agit pas seulement de diplomatie, mais d'un projet économique stratégique pour le Gabon. Le coeur de ce projet porte sur la transformation locale du manganèse, un pivot de la souveraineté industrielle que défend Oligui Nguema. Les accords avec Eramet, doublés d'un soutien français à travers l'AFD, montrent que la France est prête à réinventer son rôle au Gabon mais le succès de cette ambition dépendra de la mise en oeuvre concrète, de la création d'emplois, et de la capacité du Gabon à construire une industrie locale forte.