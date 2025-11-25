Maroc: La société marocaine SGTM obtient l'autorisation de s'introduire en bourse à Casablanca pour un montant de 540 millions de dollars

SGTM a reçu l'approbation de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour lancer son introduction en bourse, ouvrant ainsi la voie à la cotation du groupe de construction à la Bourse de Casablanca en décembre.

L'autorisation, accordée ce mois-ci, couvre le prospectus complet de l'introduction en bourse, y compris la note d'information et le document de référence pour l'exercice 2024 et le premier semestre 2025, a rapporté African Markets.

L'introduction en bourse concernera jusqu'à 20 % du capital social de SGTM, ce qui représente jusqu'à douze millions d'actions et pourrait permettre de lever 5,04 milliards de dirhams (environ 540 millions de dollars).

Les souscriptions se dérouleront du 1er au 8 décembre à 15h30 (GMT+1). Le prix est fixé à 380 dirhams pour le type d'ordre II et à 420 dirhams pour les investisseurs qualifiés des types d'ordre III et IV, tandis que les employés et retraités éligibles bénéficieront d'un tarif préférentiel.

SGTM indique que cette cotation s'inscrit dans sa stratégie à long terme de renforcement de sa structure financière, d'élargissement de son actionnariat et d'amélioration de la transparence.

Le groupe, fondé en 1972, a réalisé plus de 1 000 projets d'infrastructure dans les domaines du transport, de l'énergie, de l'eau, de la santé et de l'éducation, et emploie plus de 21 000 personnes. Il entre sur le marché pendant une période active pour la bourse de Casablanca, qui connaît un regain d'intérêt pour les introductions en bourse après plusieurs années plus calmes.

Points clés à retenir

L'introduction en bourse prévue de la SGTM constitue l'une des plus importantes cotations de ces dernières années sur le marché de Casablanca et vient s'ajouter à un pipeline renouvelé d'offres de taille. Avec Cash Plus déjà approuvé pour une cotation en décembre et des sociétés comme Vicenne et GPC Carton qui contribuent à relancer l'activité du marché primaire, SGTM arrive à un moment où les investisseurs recherchent de nouveaux émetteurs à forte capitalisation et une plus grande diversification sectorielle. Pour SGTM, l'introduction en bourse est une étape à la fois stratégique et organisationnelle.

L'introduction en bourse de 20 % de la société lui permet d'accéder à des pools de capitaux plus importants, d'améliorer sa gouvernance et de renforcer sa crédibilité sur les marchés régionaux où la demande d'infrastructures est en hausse. La tarification préférentielle pour les employés reflète également la volonté d'aligner les incitations du personnel sur les performances à long terme. L'importante réserve de projets de la société, sa position établie sur le marché et sa présence dans plusieurs pays lui confèrent une base solide au moment où elle se transforme en une entité cotée en bourse. L'accueil réservé à l'offre sera le signe d'un appétit plus large des investisseurs pour le secteur marocain des infrastructures et de la construction, à un moment où la confiance du marché est ravivée.