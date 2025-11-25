Afrique du Nord: L'Égypte maintient ses taux d'intérêt alors que les pressions inflationnistes réapparaissent

La Banque centrale d'Egypte a laissé ses taux d'intérêt directeurs inchangés jeudi, maintenant le taux de dépôt au jour le jour à 21% et le taux de prêt à 22%.

La décision a suivi les attentes mitigées des analystes, certains prévoyant une réduction des taux de 100 points de base après plusieurs réductions plus tôt dans l'année. L'Égypte a réduit ses taux d'un total de 525 points de base entre avril et août, mais ses taux d'intérêt réels restent parmi les plus élevés au monde.

La banque a déclaré que l'activité économique continuait à s'améliorer, la croissance du PIB réel atteignant 5,2 % au troisième trimestre 2025, contre 5,0 % au trimestre précédent. La croissance a été soutenue par une meilleure performance de l'industrie manufacturière non pétrolière, du commerce et du tourisme. Les décideurs politiques s'attendent à ce que l'économie atteigne sa pleine capacité d'ici la fin de l'année fiscale 2025/26.

L'inflation globale a grimpé à 12,5 % en octobre, contre 11,7 % en septembre, tandis que l'inflation de base s'est également accélérée. L'augmentation des prix des carburants fixés par le gouvernement et une nouvelle loi autorisant des augmentations de loyer plus rapides ont contribué à cette hausse.

La banque centrale s'attend à ce que l'inflation augmente légèrement vers la fin de l'année 2025 avant de diminuer progressivement au cours du second semestre 2026 pour atteindre sa fourchette cible de 5 % à 9 %. Pour l'instant, le comité de politique monétaire a choisi de maintenir les taux stables afin d'ancrer les attentes et de limiter les risques d'inflation.

Points clés à retenir

La décision de l'Égypte d'interrompre son cycle d'assouplissement reflète un changement d'équilibre entre le soutien à la croissance et la maîtrise de l'inflation. Après des réductions de taux en début d'année, les pressions exercées par les ajustements des prix des carburants, les réformes des loyers et la demande sous-jacente ont poussé l'inflation à la hausse, ce qui complique les arguments en faveur d'un nouvel assouplissement à court terme. Avec des taux réels encore élevés par rapport aux normes internationales, la banque centrale a une marge de manoeuvre, surtout lorsqu'elle essaie de gérer les attentes dans un environnement où les chocs sur les prix peuvent rapidement se traduire par une inflation plus importante.

La croissance du PIB reste stable, soutenue par les secteurs non pétroliers, et le fait que les décideurs politiques estiment que l'économie atteindra sa pleine capacité d'ici l'exercice 2025/26 suggère qu'il n'est pas urgent de stimuler l'économie par des réductions supplémentaires. Les prévisions de la banque centrale indiquent une position prudente : l'inflation pourrait augmenter légèrement jusqu'à la fin de l'année 2025 avant de s'atténuer à mesure que les effets de base et les ajustements de l'offre se mettent en place. Cette pause témoigne d'un engagement à rétablir une plus grande stabilité des prix avant de reprendre une politique plus accommodante.