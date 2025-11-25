Afrique: Sommet UE-UA à Luanda - Le président Faye plaide pour un multilatéralisme renouvelé

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye a pris part le 24 novembre 2025 à Luanda, à la séance plénière du Sommet Union européenne - Union africaine, axée sur le thème : « Paix, Sécurité, Gouvernance et Multilatéralisme ». Selon la Présidence de la République, cette rencontre de haut niveau a réuni les dirigeants des deux continents autour des enjeux stratégiques liés à la stabilité mondiale et à la gouvernance internationale.

Dans son intervention, renseigne la même source, le Chef de l'État a dressé un constat lucide des crises qui affectent l'environnement international, évoquant notamment la persistance des conflits armés, l'expansion du terrorisme, les tensions migratoires, la résurgence des postures unilatérales ainsi que l'affaiblissement du respect du droit international. Il a appelé à une mobilisation collective et coordonnée entre l'Afrique et l'Europe afin de préserver la stabilité, prévenir les foyers de fragilisation et éviter tout risque de délitement régional.

Le Président Bassirou Diomaye Faye a également mis en exergue la nécessité de consolider l'architecture africaine de paix et de sécurité, en renforçant la synergie des initiatives régionales et internationales et en garantissant un financement durable et prévisible des opérations de soutien à la paix. Il a rappelé que la revitalisation du multilatéralisme doit s'appuyer sur la solidarité, la responsabilité partagée et le respect des normes internationales pour répondre efficacement aux défis contemporains.

Abordant enfin la question migratoire, le Chef de l'État a souligné l'interdépendance entre sécurité, mobilité et protection des populations. Il a présenté les efforts engagés par le Sénégal pour lutter contre l'émigration irrégulière et intensifier l'accompagnement des candidats à la mobilité légale, dans une approche respectueuse de la dignité humaine et des aspirations de la jeunesse.

