Afrique: Sommet Union européenne-Union africaine - Le message du président de la République à Luanda

Le président de la République prend part au sommet entre l'Union européenne (Ue) et l'Union africaine (Ua) à Luanda en Angola.

Dans un message publié sur ses plateformes digitales, Bassirou Diomaye Faye a évoqué sa communication lors de la plénière.

«À la plénière du Sommet Ue-Ua, j'ai rappelé que l'ampleur des crises actuelles - conflits, terrorisme, dérèglement du droit international, migrations instrumentalisées - exige une réponse collective fondée sur un multilatéralisme renouvelé », a écrit le chef de l'Etat.

Pour l'Afrique et l'Europe, a-t-il dit, la paix durable passe par une coopération repensée, un soutien accru aux mécanismes africains de sécurité et une gouvernance mondiale plus juste et plus représentative.