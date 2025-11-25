Afrique de l'Ouest: Nette Détérioration du résultat net la société Bernabé Côte d'Ivoire au troisième trimestre 2025

Le résultat net de la société Bernabé Côte d'Ivoire, qui évolue dans le secteur de la quincaillerie, s'est nettement détérioré enregistrant une forte baisse de 397% au troisième trimestre 2025 par rapport au troisième trimestre 2024, selon le rapport d'activité établi par la direction de l'entreprise.

Ce résultat net dégage en effet un solde négatif de -157,025 millions de FCFA contre un solde négatif de -31,575 millions de FCFA au 30 septembre 2024. La direction de la société explique cette situation par la prise en compte en 2024 de faits exceptionnels (indemnisation reçue concernant les travaux de la ligne de métro N°1). Selon elle, sans cet impact, le résultat net 2025 serait supérieur à 2024.

Concernant le chiffre d'affaires, il enregistre une baisse de -3% à 31,832 milliards de FCFA contre 32,755 milliards de FCFA au troisième trimestre 2024. « Sur le 3ème trimestre, en comparaison avec l'exercice précédent, nous sommes en recul de -13% », souligne la direction de Bernabé Côte d'Ivoire. A contrario, elle avance que la marge brute est en progression de 2% en valeur relative avec un taux de marge supérieur de 2 points par rapport à l'exercice antérieur.

Le résultat des activités ordinaires est ressorti déficitaire de 144 millions de FCFA contre un déficit de 480 millions de FCFA au troisième trimestre 2024 (+70%).

Pour ce qui est des incidences probables sur les résultats, la direction de Bernabé Côte d'Ivoire souligne que « l'investissement en marge continuera sur le dernier trimestre afin de maintenir notre part de marché, dans un objectif de faire progresser notre chiffre d'affaires en vue d'arriver à l'équilibre en fin d'année. »