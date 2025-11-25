Maroc: Plus de 90% des jeunes considèrent la culture comme un levier essentiel de développement personnel et régional

Plus de 90% des jeunes de la région Casablanca-Settat considèrent la culture comme un levier essentiel de développement personnel et régional, a révélé, samedi à Bouznika, le président de l'Association des Etudes et Recherches pour le Développement (AERD), Driss Guerraoui.

"Les jeunes souhaitent être activement impliqués dans les initiatives culturelles, que ce soit en tant que participants, créateurs ou promoteurs", a souligné M. Guerraoui qui dévoilait les résultats d'une enquête à l'occasion de la 3ème rencontre régionale consacrée à "L'inclusion des jeunes de la Région de Casablanca-Settat par la culture".

Selon le président de l'AERD, cette étude a révélé des "perceptions fortes et convergentes" parmi les jeunes concernant le rôle structurant de la culture dans leur inclusion sociale, éducative et citoyenne.

"Les jeunes interrogés expriment un intérêt marqué pour la participation aux activités culturelles et une volonté affirmée de contribuer activement à la dynamique culturelle régionale", a-t-il fait savoir.

Les jeunes expriment également des attentes claires à l'égard des pouvoirs publics, des collectivités et du secteur privé, a-t-il poursuivi, notant que les jeunes appellent notamment à développer et moderniser les infrastructures culturelles, soutenir les initiatives artistiques et entrepreneuriales à caractère créatif, renforcer la formation dans les métiers de la culture et mettre en place une approche intégrée coordonnant les niveaux local, régional et national.

L'étude montre aussi que les jeunes sont prêts à assumer un rôle moteur dans la promotion des industries culturelles et créatives, à travers la création d'associations, la sensibilisation de leurs pairs et la participation à des projets innovants.

En parallèle, l'étude met en lumière un ensemble de leviers potentiels, parmi lesquels l'école, la famille, les maisons des jeunes, ainsi que les plateformes numériques et les réseaux sociaux. Ces espaces, a relevé le président de l'AERD, constituent des terrains privilégiés pour renforcer l'engagement culturel des jeunes et encourager l'émergence d'initiatives créatives.

Intervenant à cette occasion, la vice-présidente du Conseil régional de Casablanca-Settat, Rokia Achmal, a affirmé que les questions relatives à la jeunesse et à la culture constituent une priorité stratégique de la région.

Elle a rappelé que ces domaines s'inscrivent dans les compétences attribuées aux régions par la loi organique 113.14, ainsi que dans les priorités du Programme de développement régional, avec budget de 1,695 milliard de dirhams pour la période 2021-2025.

Mme Achmal a regretté que, malgré leur poids démographique et leur potentiel créatif, les jeunes restent peu impliqués dans l'élaboration des politiques liées à l'"économie orange", un secteur qui combine culture, créativité et technologie et qui constitue désormais un pilier stratégique des économies modernes.

Les pays qui investissent dans ses infrastructures - éducation, financement, législation - a-t-elle noté, sont ceux qui parviennent à créer des emplois, de la valeur et un environnement propice à l'innovation.

Elle a souligné la nécessité de considérer les jeunes comme de véritables partenaires du changement, capables de contribuer à l'équilibre entre culture, développement durable et innovation, appelant à intensifier les efforts collectifs pour renforcer leur participation et leur rôle dans la construction de l'avenir du pays.

Organisée par le Conseil régional de Casablanca-Settat et l'AERD en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi que les Universités Hassan II de Casablanca, Hassan 1er de Settat et Chouaib Doukkali d'El Jadida, cette rencontre a été marquée par la participation d'universitaires, chercheurs et étudiants, qui ont échangé autour des conclusions de l'étude et ses objectifs.

Cette enquête portait notamment sur la compréhension de la conception qu'ont les jeunes de la culture, l'identification de leurs pratiques, la manière dont ils évaluent les politiques publiques, leur perception des infrastructures culturelles et des industries créatives, ainsi que leurs attentes et propositions pour améliorer les politiques régionales en faveur d'une inclusion culturelle durable.