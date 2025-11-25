Afrique de l'Ouest: Perturbations du corridor Dakar Bamako - Près de 2500 containers destinés au Mali bloqués au port autonome de Dakar

La situation actuelle au Mali avec le blocage du trafic routier sur les axes stratégiques le reliant au Sénégal et à la Mauritanie engendre un problème de congestion des conteneurs destinés au Mali. Près de 2 500 sont en souffrance.

Le port autonome de Dakar, où transitent 70 % des importations du Mali, souffre des perturbations constatées sur le corridor Dakar-Bamako. À l'occasion du forum sur la facilitation du commerce qui s'est tenu ce lundi 24 novembre, le directeur général du Port autonome de Dakar (Pad) est revenu sur les conséquences découlant des perturbations sur le corridor Dakar-Bamako. « En raison d'un certain nombre de problèmes qui se posent au niveau du corridor Dakar-Bamako, nous en sommes arrivés à une situation où à peu près 2500 containers qui doivent aller au Mali se sont retrouvés au niveau du port de Dakar », annonce-t-il. Selon lui, cette situation constitue un problème dans la mesure où, à terme, souligne-t-il, « si l'on n'y prend pas garde, l'accumulation de boites maliennes au niveau du Sénégal va nous entrainer vers une congestion portuaire ».

Le directeur du port, Wally Diouf Bodian, annonce que des discussions ont été engagées à la fois entre la délégation malienne conduite par le ministre des Transports et des Infrastructures et le Pad et le ministre des Pêches du Sénégal. De ces échanges, poursuit-il, un certain nombre de mesures ont été prises pour permettre un plan d'évacuation des marchandises maliennes. Sur ce plan, M. assure que le Pad a joué son rôle. Celui-ci consiste à « inviter l'ensemble des lignes maritimes à procéder à une annulation exceptionnelle de tout ce qui est magasinage, surestarie et détention de marchandises pour permettre aux Maliens de pouvoir déplacer facilement leurs marchandises sans coût », explique-t-il. Le directeur général du port s'attend dans les jours qui viennent à des résultats de cette opération.