Somalie: Donald Trump annonce la suspension d'un statut protecteur pour les Somaliens du Minnesota

Aux États-Unis, Donald Trump a annoncé, ce week-end, la suppression des protections temporaires contre l'expulsion, pour les Somaliens résidant dans l'État du Minnesota. Mis en place en 1991, ce statut empêche la déportation de réfugiés somaliens, en raison de l'insécurité dans leur pays. Cette décision fait suite à la publication d'un article dans The City Journal. Cette revue conservatrice accuse une partie de la communauté d'origine somalienne de détourner des aides sociales pour financer le groupe terroriste, al-Shebab.

Sur son réseau social, le président américain accuse le Minnesota d'être devenu une « plaque tournante du détournement et du blanchiment d'argent. »

Ces deux dernières années, 77 personnes, résidant dans cet État, ont été inculpées dans le cadre d'une escroquerie visant à détourner des fonds d'un programme alimentaire pour enfants, durant l'épidémie du Covid-19.

D'autres sont également poursuivies, pour des détournements d'aide sociale, du programme Medicaid. Le City Journal prétend que ces fonds auraient fini entre les mains du groupe terroriste al-Shebab, sans toutefois en apporter la preuve.

Le Minnesota est l'État américain qui accueille le plus de Somaliens nés à l'étranger. Le dernier recensement en dénombre plus de 42 000.

L'impact de l'annonce du président Trump semble toutefois limitée. Seuls 705 Somaliens aux États-Unis jouissent des protections temporaires contre l'expulsion.

D'après le Bureau du recensement américain, les trois quarts des membres de cette communauté sont aujourd'hui des citoyens américains.

« Bonne chance pour célébrer un changement de politique qui n'aura que peu d'impact sur les Somaliens que vous aimez tant détester », ironise sur X, Ilhan Omar, députée démocrate du Minnesota, qui se présente aussi comme réfugiée.