Congo-Kinshasa: Audition d'un témoin au procès de l'ex-chef rebelle Roger Lumbala

24 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Sabine Mellet

Reprise du procès de l'ex-rebelle congolais Roger Lumbala, jugé pour crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo (RDC), devant la Cour d'assises de Paris. L'accusé, qui a récusé ses avocats, ne s'est toujours pas présenté dans le box des accusés. Comme chaque jour, il fait lire un document affirmant qu'il ne reconnaît pas cette Cour et qu'elle n'est pas compétente pour le juger. En dépit de l'absence de l'accusé, les débats ont repris, ce lundi 24 novembre.

Ce lundi matin, le procès est entré dans le vif du sujet... Convoqué par le ministère public, c'est un ex-militaire qui témoigne à charge contre l'accusé. Cet homme de 47 ans, dont nous tairons le nom, rejoint les forces de Roger Lumbala. À l'époque, deux groupes armés s'affrontent pour le contrôle de Bafwasende.

Le président de la Cour lui demande : « Comment êtes-vous passé du RCD-KLM au RCD-N ? Quel était votre rôle ? »

Le témoin sous-entend qu'il n'avait pas le choix : « Nous sommes presque comme des prostitués ». Il explique aussi comment, suite à un déplacement pour cause de maladie, en Ouganda, il se retrouve engagé auprès du RCD-N : « On m'a demandé d'où je venais, j'ai dit de Bafwasende, et on m'a mis entre les mains de Lumbala. »

Il laisse entendre que son rôle était politique puisqu'il est devenu ministre des Sports et de la Jeunesse du RCD-N.

Il enchaîne et affirme que le général Constant Ndima et Didi Widi Masamba dit « le roi des imbéciles », étaient sous les ordres de Jean-Pierre Bemba et de Roger Lumbala, et qu'il avait besoin d'une branche armée.

Roger Lumbala a toujours nié tout rôle de commandement du RCD-N et renvoie les responsabilités vers Jean-Pierre Bemba.

