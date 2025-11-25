Congo-Kinshasa: Bienvenu Ilambo nommé conseiller spécial du Président de la République en matière de communication

A travers une ordonnance lue lundi 24 novembre à la télévision nationale, Félix Tshisekedi a nommé Bienvenu Ilambo conseiller spécial du Président de la République en matière de communication.

Désormais, le porte-parole du Président, son adjoint ainsi que le directeur et l'ensemble des services de communication de la présidence exercent leurs activités « sous les tristes directives et orientations techniques du conseiller spécial du Président de la République en matière de communication ».

Bienvenue Ilambo a pour mission principale de coordonner l'ensemble de la communication du Chef de l'État et de la présidence de la République.

Ayant rang de ministre, il dispose d'un cabinet restreint composée de :

5 assistants,

7 chargés d'études,

1 chargé de mission,

1 secrétaire particulier,

2 gardes du corps,

1 secrétaire administratif,

2 opérateurs de saisie,

2 chargé de courriers.