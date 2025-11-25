Congo-Kinshasa: Une centaine de maisons endommagées à la suite d'une pluie à Lushebere

24 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus de cent maisons ont été endommagées à la suite d'une forte pluie qui s'est abattue sur le village de Lushebere, dans le territoire de Kalehe (Sud-Kivu).

Selon un notable de la région, les eaux de pluie ont détruit la route nationale numéro 2, interrompant ainsi le trafic routier.

La société civile locale a également signalé que les eaux ont dévasté des champs et emporté des cultures.

Cette structure citoyenne appelle à une action urgente pour la réhabilitation de ce tronçon routier, compte tenu de son importance capitale.

« Nous, en tant que population, sollicitons l'intervention rapide des autorités. Qu'elles apportent des machines pour dégager le passage ou organisent un salongo spécial avec la population locale. Cette route nationale numéro 2 est d'une importance capitale : elle facilite l'évacuation des produits agricoles vers les grands centres de négoce de Nyabibwe, Kalehe, Bukavu, mais aussi de Lushebere vers Makelele et Minova », a-t-il souligné.

Il y a près de deux semaines, une personne est décédée et sept autres poretées disparues à la suite d'une forte pluie accompagnée de grêle, dans le même territoire de Kalehe.

