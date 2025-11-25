Congo-Kinshasa: PIPOC 2025 - PHC réaffirme le rôle de la RDC dans l'industrie mondiale de l'huile de palme durable

Les Plantations et Huileries du Congo (PHC) a réaffirmé le rôle de la RDC dans l'industrie mondiale de l'huile de palme durable, lors du forum Palm Oil International Congress and Exhibition (PIPOC 2025), organisé du 18 au 20 novembre à Kuala Lumpur, en Malaisie.

A l'initiative de Malaysian Palm Oil Board (MPOB), cette activité a permis aux PHC de porter la voie de la RDC dans ces assises internationales consacrées à l'huile de palme.

La délégation de PHC était conduite par Monique Gieskes, directeur général des PHC, accompagnée de Wale Adeosun, président de Kuramo Capital Management et actionnaire majoritaire de PHC, ainsi que des associés Shaka Kariuki et Kamal Pallan.

PHC : une voix africaine affirmée sur la scène mondiale

La participation de PHC au PIPOC 2025 illustre la volonté de la société de repositionner la RDC comme un acteur clé de l'huile de palme durable. Lors de la conférence Global Economics and Marketing (GEM), Monique Gieskes a présenté une allocution intitulée : « Transforming Agriculture for Inclusive Growth in the DRC » (Transformer l'agriculture pour une croissance inclusive en RDC).

Elle a exposé sur les piliers du modèle agro-industriel moderne et durable mis en oeuvre par sa société: le replanting responsable, l'amélioration continue de la gestion des terres, l'autonomisation accrue des femmes et des jeunes, ainsi que le renforcement de l'impact socio-économique dans les zones rurales.

Elle a également rappelé l'apport scientifique historique de la RDC à l'industrie mondiale du palmier à huile, notamment la découverte à Yangambi de l'hybride Dura x Pisifera, devenu le standard mondial en matière de productivité, ainsi que l'influence du rapport Mongana, référence technique internationale dans l'extraction d'huile de palme.

« La RDC est le berceau du palmier à huile. L'hybride Dura x Pisifera est né ici. Le rapport Mongana, également d'origine congolaise, est encore utilisé dans le monde entier », a déclaré Monique Gieskes.

Cette entrepreneure a également souligné que la combinaison du potentiel agronomique du pays, de ses vastes terres arables et d'une main-d'oeuvre jeune, qualifiée et disponible fait de la RDC l'une des destinations les plus attractives pour les investissements dans l'huile de palme durable.

« Le Congo a toute sa place sur la carte mondiale du palmier à huile. Avec notre immense potentiel humain et naturel, nous appelons les investisseurs à saisir les opportunités qu'offre la RDC. Le Congo est la prochaine frontière de l'huile de palme », a-t-elle poursuivi.