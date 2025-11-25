Congo-Kinshasa: Mattheus Kanga annonce la reprise prochaine de la session de septembre à l'Assemblée de la Tshopo

25 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La reprise des activités de la session de septembre 2025 à l'Assemblée provinciale de la Tshopo a été annoncée par son président, Mattheus Kanga Londimo, à son retour en province le lundi 24 novembre 2025 après un séjour officiel à Kinshasa. Il a confirmé que la session reprendra prochainement et que l'examen du budget 2026 sera une priorité.

M. Londimo a précisé que les travaux, principalement axés sur le budget, seront accélérés pour rattraper le retard accumulé, notamment parce que le gouvernement provincial n'a pas encore déposé l'édit budgétaire 2026. Il a insisté sur la nécessité de commencer par la réédition des comptes avant d'entamer l'examen du budget. Le président de l'Assemblée a également rassuré la population que ce corps législatif a travaillé assidûment pour apporter un nouveau souffle à la province et espère que les citoyens ne seront pas déçus des résultats à venir.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre général de la gouvernance provinciale en RDC où les assemblées provinciales, telles que celle de la Tshopo, jouent un rôle essentiel dans le contrôle de l'exécutif local et dans l'adoption des budgets qui conditionnent le développement local.

