Congo-Kinshasa: Des inspecteurs de police déployés à Kinshasa pour lutter contre les abus lors du contrôle des permis de conduire

25 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Inspection générale de la Police nationale congolaise (IGPNC) a déployé depuis le lundi 24 novembre des inspecteurs et véhicules dans plusieurs points chauds de Kinshasa où les contrôles des permis de conduire sont souvent marqués par des abus. Ce déploiement, décidé par le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mushid Yav, vise à lutter contre les violences et tracasseries commises par certains éléments de la Police de circulation routière (PCR).

Depuis le début de cette opération, plusieurs vidéos virales montrent des policiers faisant preuve de brutalité envers les conducteurs, allant jusqu'à tenter de prendre le volant de véhicules en pleine circulation ou de monter sur des motos. Ces images ont suscité une forte indignation populaire et des appels pressants pour que les autorités prennent des mesures fermes.

Lors d'une réunion préparatoire, le commissaire Mushid Yav a rappelé aux cadres et inspecteurs de l'IGPNC leur mission de contrôler ces abus, condamnant fermement l'abus de pouvoir, la concussion, et la brutalité policière.

Il a insisté sur le respect des droits humains dans les commissariats et sous-commissariats, demandant aux inspecteurs d'intervenir pour sanctionner les policiers véreux et protéger les usagers de la route.

Cette opération s'inscrit dans une politique plus large d'amélioration de l'image de la police et de lutte contre les violations des droits humains à Kinshasa, déjà mise en oeuvre avec la création de numéros verts pour signaler les abus. Elle reflète l'engagement de l'IGPNC, dirigée par le commissaire Mushid Yav, à réprimer les pratiques illégales dans la police et à garantir la sécurité et le respect des citoyens lors des contrôles routiers.

