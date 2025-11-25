Congo-Kinshasa: Le centre de santé de Basoko alimenté en énergie solaire pour une meilleure prise en charge des malades

25 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le centre de santé de Basoko à Kindu bénéficie désormais d'une alimentation en énergie solaire grâce à un projet d'électrification des hôpitaux et centres de santé périphériques. Après le bloc opératoire moderne de l'hôpital général de référence de Kindu, le centre de Basoko a reçu un système complet comprenant des panneaux solaires d'une puissance de mille watts et une batterie de 1500 ampères. À l'initiative de ce projet, le sénateur Salomon Idi Kalonda.

L'objectif principal est d'améliorer les conditions de prise en charge des malades, notamment la nuit, dans une province où les structures sanitaires peinent souvent à disposer d'un éclairage suffisant. Avant cette installation, les soignants utilisaient des lampes torches ou même des téléphones pour assister les malades et diriger les accouchements, ce qui était source d'inconfort et d'insécurité.

Jacqueline Ndoromo, responsable du centre, témoigne : « La nuit on travaillait, on dirigeait même les accouchements avec des torches, c'est pourquoi on sensibilisait les mamans à la consultation prénatale de venir avec même deux piles pour que ça nous aide dans le sens que les téléphones que les accoucheuses utilisaient ça s'éteignaient au cours de l'accouchement. Mais avec ce kit scolaire ça va améliorer notre façon de travailler, de diriger même les accouchements qui coûtaient mais cette fois ci on va améliorer notre façon de travailler ou de satisfaire nos malades. »

Cette initiative s'inscrit dans un programme plus large visant à équiper au moins cinq structures sanitaires autour de Kindu, assurant ainsi une meilleure qualité de soins grâce à une énergie stable, propre et continue.

