Abuja — « Les ravisseurs sont presque certainement des criminels qui cherchent à obtenir un gain illicite en demandant une rançon pour libérer les enfants qu'ils ont capturés », déclare à l'Agence Fides Mgr Bulus Dauwa Yohanna, évêque de Kontagora, le diocèse où, le 21 novembre, plusieurs centaines d'élèves ont été enlevés par des bandits armés qui ont attaqué l'école primaire et secondaire catholique St. Mary dans la communauté de Papiri.

Une note envoyée à Fides par le diocèse de Kontagora révèle que « 50 enfants qui avaient été enlevés ont réussi à s'échapper et ont retrouvé leurs familles ». Selon le diocèse, « sur les 315 personnes capturées lors de l'attaque, 265 sont toujours aux mains des ravisseurs, dont 239 enfants, 14 élèves du secondaire et 12 membres du personnel scolaire ».

Les 50 enfants ont réussi à s'échapper entre le vendredi 21 et le samedi 22 novembre. « Ces derniers n'ont pas signalé à l'école qu'ils étaient sains et saufs ; nous avons pu vérifier leur retour à la maison lors de quelques visites de contrôle et d'appels téléphoniques avec leurs familles », affirme le diocèse.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'école accueille 430 enfants du primaire (dont 377 sont internes et 53 externes). Le secondaire accueille 199 élèves, dont 85 sont internes et 14 externes. « Ces détails sont importants, souligne la note, pour comprendre l'ampleur du crime commis et les efforts considérables qui sont déployés pour prendre en compte chaque élève et chaque membre du personnel kidnappé ».

« Nous nous engageons pleinement à faire en sorte que toutes les personnes enlevées puissent rentrer chez elles saines et sauves. Nous continuons à collaborer avec les forces de sécurité et toutes les parties concernées, et nous invitons la population à rester calme, à continuer à prier et à soutenir les actions visant à obtenir le retour des personnes enlevées », conclut la note.