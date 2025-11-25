Afrique: Semaine de l'entrepreneuriat - Quand l'innovation porte le développement

La semaine de l’entrepreneuriat a été célébrée cette année du 17 au 23 Novembre. A cet effet, un regard s'est posé sur les progrès, les défis et les succès des entrepreneurs africains. De la création d’emplois à l’impact social, l’entrepreneuriat africain s’impose comme un moteur de transformation.

Ce qui s’est passé en Afrique : tendances, innovations et dynamiques régionales

La Semaine mondiale de l’Entrepreneuriat met en lumière une nouvelle génération d’innovateurs. Cette année, plus de 200 pays ont donné une visibilité particulière au dynamisme entrepreneurial africain. De Dakar à Nairobi, en passant par Kigali, Abidjan, Lagos, Tunis ou Le Cap, les initiatives se sont multipliées pour encourager l’innovation, la formation et l’accès au financement.

Une fois de plus, les projecteurs se sont braqués sur la vitalité entrepreneuriale du continent africain. Partout, les initiatives ont mis en avant l’innovation, l’accès au financement, la digitalisation et l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes.

En Afrique de l’Ouest, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigeria ont organisé des forums dédiés aux startups numériques, à la Cybersécurité, à l’Agritech et aux modèles économiques durables. Plusieurs incubateurs ont lancé de nouveaux programmes centrés sur l’Intelligence Artificielle, la Fintech et la transition écologique.

En Afrique de l’Est, le Kenya et l’Ouganda ont renforcé leur position de leaders régionaux grâce à des rencontres réunissant investisseurs, entrepreneurs et décideurs. Les discussions ont largement porté sur l’intelligence artificielle, la blockchain et la mobilité intelligente, secteurs fortement soutenus par les acteurs publics.

Par ailleurs, en Afrique centrale, le Rwanda, le Cameroun et le Gabon ont privilégié les ateliers de renforcement de capacités pour les jeunes créateurs d’entreprise, axés sur la gestion financière, l'accès aux marchés et l’intégration du numérique dans les chaînes de valeur locales.

En ce qui concerne la région australe, l’Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie ont mis l’accent sur l’économie créative, l’économie verte et les solutions d’énergie renouvelable, avec des panels réunissant institutions publiques, entreprises et chercheurs.

La dynamique observée cette année montre une tendance claire : l’entrepreneuriat n’est plus seulement une alternative professionnelle, mais un moteur stratégique du développement africain.

Bien que les défis persistent, notamment le financement, la réglementation, les infrastructures, la Global Entrepreunariat Week 2025 a démontré une volonté accrue des États, des écosystèmes technologiques et du secteur privé d’accompagner la transformation des économies africaines.