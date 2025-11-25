Cote d'Ivoire: Francophonie éducative - La CONFEMEN salue le leadership réformateur du Pr Mariatou Koné

Le Secrétaire général de la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN), Professeur Abdel Rahamane Baba-Moussa, n'a pas tari d'éloges à l'égard du Professeur Mariatou Koné, ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, également Présidente en exercice de cette organisation regroupant 44 États et gouvernements francophones.

À l'issue d'une séance de travail tenue à Abidjan, le 24 novembre 2025, le haut responsable international a salué la « contribution significative » et le « leadership affirmé » de la ministre dans l'amélioration des systèmes éducatifs du monde francophone et au-delà.

« Je peux dire que la CONFEMEN est une institution en plein essor et ce, grâce à Madame la Présidente, Professeur Mariatou Koné, qui nous soutient à 200 % », a déclaré le Secrétaire général, soulignant l'implication constante de la sociologue et anthropologue ivoirienne depuis son élection à la tête de l'institution.

Revenant sur l'évolution des réformes engagées au sein de l'organisation, Professeur Baba-Moussa a rappelé le rôle clé joué par la ministre dès 2022, alors qu'elle occupait encore la vice-présidence.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Son accompagnement a été essentiel pour l'ensemble des réformes initiées en 2022. Depuis 2024, qu'elle en assure la présidence, toutes les réformes élaborées ont été pleinement réalisées », a-t-il affirmé, non sans exprimer son optimisme pour la prochaine Ministérielle prévue en 2026 au Cameroun. Selon lui, cette rencontre constituera l'occasion idéale de présenter « un bilan très, très positif » et de mettre en lumière « une autre CONFEMEN », profondément renouvelée.

En retour, le Professeur Mariatou Koné a salué le professionnalisme et l'engagement de ses collaborateurs au sein du Secrétariat technique permanent et au niveau national. Reconnaissante des marques d'estime exprimées par le Secrétaire général, la ministre a expliqué les avancées de la CONFEMEN par sa rigueur méthodologique et son attachement au travail bien fait.

« Vous savez que j'aime les choses bien faites. En tant que vice-présidente, nous avons élaboré un plan stratégique, une véritable boussole, comme nous l'avons fait en Côte d'Ivoire avec les États généraux de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (EGENA). Ce plan est en cours d'exécution, et nous ferons en 2026 un bilan que j'espère tout aussi positif », a-t-elle indiqué.

Au cours de cette séance de travail, les deux responsables ont également échangé sur plusieurs enjeux majeurs de l'éducation dans l'espace francophone, notamment l'évaluation PASEC 2024 et les grandes échéances à venir, dont la ministérielle de 2026.