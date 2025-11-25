Maroc: 12e festival 'Visa for Music' - Une soirée artistique à Rabat mêlant poésie et musique

La Maison de la Poésie au Maroc a abrité, vendredi soir, dans la salle Bahnini, un concert du groupe maroco-suisse "Nafas", où la poésie s'est mêlée à la musique, dans le cadre de la 12e édition du festival "Visa for music".

Cette soirée a été marquée par une ambiance artistique chaleureuse où la performance musicale s'est harmonieusement entrelacée à la récitation poétique à travers des extraits de l'oeuvre artistique "Anfas chiâriya" (Souffles poétiques), présentés par le groupe "Nafas" qui revisite la poésie marocaine dans un style musical moderne, à travers une combinaison de chant et de musique évoquant les traditions méditerranéennes.

La participation de la Maison de la Poésie au Maroc à cette édition s'inscrit dans le cadre de son rôle de promotion de l'art poétique et de valorisation de la poésie marocaine sous toutes ses formes, a affirmé dans une déclaration à la MAP, le président de cette institution, Mourad Kadiri.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également relevé que le choix du groupe "Nafas" pour animer cette soirée s'explique par son travail remarquable sur la poésie marocaine dans ses différents dialectes et expériences, soulignant que le groupe interprète des poèmes de poètes marocains appartenant à différentes écoles et expériences, dans une approche artistique visant à élargir le cercle des destinataires et à insuffler une nouvelle vitalité au texte poétique.

La présentation de ce projet au public est à même de valoriser la poésie marocaine en la transposant "du papier aux cordes des instruments et aux voix des chanteurs", a-t-il indiqué.

Fondé à Lausanne, en Suisse, le groupe "Nafas" est l'un des projets musicaux qui s'inspirent du patrimoine méditerranéen et s'attachent à présenter la poésie marocaine dans un cadre artistique mêlant musique, chant et poésie, avec une ouverture manifeste à la modernité et à l'innovation.

La 12e édition de Visa For Music (19-22 novembre) est un rendez-vous incontournable des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient qui fait vibrer la capitale marocaine au rythme d'une programmation riche et variée, réunissant plus de 500 artistes et 1.000 professionnels nationaux et internationaux.

Cette édition, qui bénéficie du soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, du Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra, de la Fondation Hiba et du Bureau marocain des droits d'auteurs et des droits voisins, met particulièrement à l'honneur les artistes originaires des pays africains lusophones qui célèbrent le cinquantième anniversaire de leur indépendance, à travers une programmation dédiée à la musique électronique aux couleurs maghrébines et moyen-orientales, tout en mettant en avant le dynamisme qui caractérise la scène artistique marocaine et les énergies de sa diaspora à travers le monde.