Maroc: La troupe Gnaoua de Hind Ennaira enflamme la scène du Festival 'Le Koweït nous rassemble'

La troupe marocaine de Gnaoua dirigée par la talentueuse Mâalma "Hind Ennaira" a donné vendredi soir dans la capitale koweïtienne, un concert inédit et riche en rythmes et sonorités et ce, dans le cadre du festival "Le Koweït nous rassemble".

Lors de cette soirée musicale envoutante, Hind Ennaira et sa troupe ont su gratifier le public présent d'un florilège de chansons Gnaoua où, des mélodies et des rythmes africains fusionnent dans un creuset artistique inédit, incarnant en toute finesse l'authenticité et la singularité de cet art traditionnel, sa magnificence spirituelle et sa richesse historique et civilisationnelle.

La troupe artistique a ainsi, interprété, avec maestria et un professionnalisme inouï, de nombreuses chansons parmi les plus mémorables et populaires, à savoir "Baba Mimoun" , "Al Aafou Ya Moulana " et "Maimouna ", en conviant l'assistance à un captivant périple, le temps de découvrir la magie et l'authenticité d'une culture musicale d'origine africaine, combien agrémentée de sonorités profondes du fameux "Guembri", mélangées, en toute symbiose, au tintement des crotales métalliques (Qraqeb) et au son retentissant des tambours (Tbal).

La Mâalema Hind Ennaira et les membres de sa troupe n'ont pas manqué de susciter une forte admiration de l'assistance lors de cette soirée musicale, en réussissant, à la manière des Grands, à interpréter, comme il se doit, la chanson patriotique "Laayoune Iniya", suscitant en toute spontanéité, les festivaliers à interagir en se mettant à reprendre en choeur, les beaux refrains de cette belle chanson patriotique des plus populaires chez l'ensemble des Marocains.

Dans une déclaration à la presse, Hind Ennaira a souligné que la participation du public koweïtien à cet événement artistique témoigne de l'engouement croissant pour cet art authentique, et sa large diffusion au niveau du monde arabe, estimant que l'organisation de cet événement artistique phare au Koweït, ayant réuni un large public de différents âges, reflète l'excellent niveau des échanges culturels et artistiques entre les deux pays.

Elle a aussi indiqué que l'un des principaux objectifs de la participation de sa troupe à ce genre de festivals est de faire découvrir la richesse, la singularité et l'authenticité du patrimoine musical marocain, faisant part de sa profonde joie de prendre part à cette soirée artistique au Koweït, pays qui partage de nombreux points communs avec le Maroc.

Organisé par le ministère de l'Information du 13 au 22 novembre, le festival " Le Koweït nous rassemble " vise à promouvoir la communication culturelle et médiatique arabe, et à mettre en valeur la riche diversité culturelle des pays arabes, l'unité de l'identité culturelle de leurs peuples et la diversité de leurs affluents civilisationnels et humains.