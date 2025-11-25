Maroc: Port d'Essaouira - Baisse de 26% des débarquements de la pêche à fin octobre

24 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau du port d'Essaouira ont atteint 14.098 tonnes (T) à fin octobre 2025, en baisse de 26% par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Office national des pêches (ONP).

La valeur marchande de ces captures a, en revanche, progressé de 3% à 241,9 millions de dirhams (MDH), contre 235,1 MDH à fin octobre 2024, a précisé l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèce, les débarquements des poissons pélagiques ont affiché une régression de 36%, durant les dix premiers mois de 2025, pour se situer à 9.696 T (47,3 MDH), contre 15.095 T (72 MDH/-34%) à la même période de 2024.

Les captures des poissons blancs au niveau de cette infrastructure portuaire ont, à l'inverse, progressé de 60% à 1.234 T, pour une valeur estimée à environ 44,3 MDH (+31%), contre 33,7 MDH/ 773 T à fin octobre 2024.

Dans la même perspective, les débarquements des céphalopodes ont enregistré une hausse de 19% à 998 T (84,7 MDH/+25%), contre 841 T (67,6 MDH) durant les dix premiers mois de 2024.

Les captures des crustacés ont de leur côté stagné pour s'établir à 1.224 T (62,9 MDH) contre 1.222 T (58,5 MDH) à la même période de 2024.

Au niveau national, les produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint, en valeur, 8,94 milliards de dirhams à fin octobre 2025, en repli de 3% par rapport à la même période de 2024.

En termes de poids, ces produits se sont établis à 948.177 T, en baisse de 14% par rapport à fin octobre 2024.

Lire l'article original sur Libération.

