Maroc: Le cheval 'Moshrif' remporte le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI des pur-sang arabes

Le cheval "Moshrif", propriété d'"Al Kuwari Khalifa Bin Sheail", a remporté dimanche à l'hippodrome de Casablanca-Anfa le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI des pur-sang arabes dans le cadre de la deuxième journée de la 11e édition du Morocco International Meeting (MIM) des courses de chevaux.

L'épreuve, qui s'est déroulée sur une distance de 2100 mètres, a vu la participation d'une élite de chevaux pur-sang arabes. "Moshrif" a su imposer sa vitesse pour terminer à la première place, suivi par "Al Zeer", propriété de "Ghrghar Omar Esmil SH", et "Mugheer" d'"Atlas Stud" en troisième position.

Quant au Prix de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, sur une distance de 1900 mètres, c'est le pur-sang arabe "Lino", propriété de "Shulz Yannick", qui a décroché la victoire, devant "Nahim" de "Zak Stud" et "Al Mambir Fal" de "Fal Stud".

Pour ce qui est du Grand Prix de SAR le Prince Moulay Rachid, sur une distance de 1750 mètres, il est revenu au cheval "Ghadi Atlas", propriété d'"Atlas Stud", devant "Ghazan du Soleil" de "Teeka Mustafa Ahmed" et "Inaya Grine" de" Salmeen Abdoulla SA Al Jabri".

Dans les autres courses, le prix du Jockey Club of Turkey, sur une distance de 1900 mètres, a été remporté par "Lerzel Fal" de "Fal Stud", suivi de "Danoor" d'"Atlas Stud" en deuxième position et de "Barq Grine" de "Karimine Ahmed".

Concernant le prix IFAHR Cup, sur une distance de 1750 mètres, il a été décroché par le cheval "Weld Zinat" d'"Atlas Stud", suivi de "Algheed" d'"Al Kuwari Khalifa Bin Sheail" et de "Mayssour Is" de "Lafram Mustapha".

Dans la course de l'ARMEC pur-sang arabe, sur une distance de 1750 mètres, la première place est revenue à "Basabir Fal" de "Fal Stud", suivi de "Louaelouae Grine" de "Karimine Ahmed" et de "Najmat Lbir" de "Zergane Bouchaib".

A cette occasion, le jockey Guillaume Guedj-Gay, qui a monté le pur-sang arabe "Moshrif", a exprimé sa joie d'avoir remporté le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, saluant le niveau et la performance exceptionnelle de son cheval, ainsi que la compétition acharnée qui a marqué la course.

Dans une déclaration à la MAP, le cavalier a souligné que le rythme de la course était élevé, ce qui a rendu la compétition particulièrement intense dans les derniers mètres, donnant plus de valeur à sa victoire.

De son côté, le directeur général de la Société Royale d'Encouragement du Cheval (SOREC), Omar Skalli, s'est félicité du grand succès de la 11e édition du Morocco International Meeting des courses hippiques, saluant la qualité de la participation des chevaux marocains et étrangers.

M. Skalli a fait remarquer que les compétitions qui se sont déroulées à l'hippodrome de Casablanca Anfa ont été riches en émotions, témoignant du niveau élevé des courses hippiques marocaines, qui jouissent d'un rayonnement international croissant.

En ce sens, il a relevé l'intérêt de nombreux pays africains, européens et du Golfe pour ces compétitions, qui réunissent l'élite des cavaliers et des entraîneurs du monde entier et contribuent à renforcer la position du Maroc en tant que destination de premier plan dans le secteur équestre.

Le DG de la SOREC a souligné que cet événement démontre, année après année, la qualité de l'organisation du MIM et sa capacité à attirer les meilleurs chevaux et jockeys du monde entier.

A l'issue des compétitions, le président de la Fédération Royale marocaine des sports équestres, Moulay Abdallah Alaoui, a procédé à la remise des Grands Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid aux propriétaires des chevaux gagnants, en présence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, du wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, et d'autres personnalités.

Organisé par la SOREC, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Morocco International Meeting des courses de chevaux réunit chaque année les meilleurs chevaux, entraîneurs et jockeys, marocains et étrangers pour deux journées de compétitions hippiques de haut niveau.

Le MIM 2025 a accueilli des participants venus de 13 pays à savoir la France, l'Allemagne, la Hongrie, la Suisse, l'Espagne, la Norvège, l'Italie, la Suède, le Portugal, la Belgique, le Maroc, le Qatar et la Libye, témoignant ainsi de l'envergure internationale et de l'attractivité croissante de l'événement.