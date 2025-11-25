Cameroun: Le retour de Maurice Kamto à la tête du MRC crée la polémique

25 Novembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

Le retour de Maurice Kamto à la présidence du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) agit comme un séisme sur l'échiquier politique camerounais. Quelques mois seulement après sa démission et sa candidature avortée sous la bannière du Manidem pour la présidentielle d'octobre 2025, l'opposant opère un comeback stratégique. Un nouveau bureau national du parti a été élu le 22 novembre 2025, portant de nouveau Maurice Kamto à sa tête, selon un communiqué officiel du parti .

Ce retour n'est pas passé inaperçu et suscite de vives réactions. Pour ses partisans, il s'agit d'un nécessaire repositionnement après un rejet arbitraire de sa candidature par le Conseil constitutionnel en août dernier . Pour ses détracteurs, en revanche, cette manoeuvre est perçue comme un forcing pour reconquérir une tribune politique. L'annonce a d'ailleurs provoqué des tensions, certains acteurs politiques, y compris au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), au pouvoir, ayant même lancé des mots d'ordre pour s'opposer à son retour.

Cette réaction hostile illustre la crainte que inspire la figure de l'opposant. Beaucoup s'interrogent sur la stratégie du professeur Kamto et sur l'impact de son mouvement sur le paysage politique national, d'autant plus que son silence après l'élection présidentielle avait été remarqué . Son retour à la tête du MRC, un parti qui a conservé une base militante active, relance le débat sur l'avenir de l'opposition et la lutte pour l'alternance au Cameroun. Cette réorganisation interne marque très probablement le début d'un nouveau chapitre dans la vie politique du pays.

