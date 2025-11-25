Madagascar: Affaire Rinah Rakotomanga - Son avocate dénonce un règlement de compte politique. Maître Mirantsoa Randriamiaramisaina estime que sa cliente est victime d'une détention arbitraire.

25 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Davis R

L'avocate de Rinah Rakotomanga sort de son mutisme, 10 jours, ou enfin presque, après le placement en détention préventive de son client. Maître Mirantsoa Randriamiaramisaina a convoqué la presse hier à Anosy pour dénoncer un règlement de compte politique visant à faire taire l'ancienne directrice de la Communication de l'ex-président Andry Rajoelina.

Pour rappel

Rinah était la dernière personnalité à se manifester pour défendre les intérêts du clan Volomboasary après le départ ou la fuite (c'est selon) de l'ancien président de la République. Son avocate a notamment tenu à souligner que cette affaire ne relève pas de la compétence du Pôle Anti-Corruption (PAC) dans la mesure où il s'agit d'une infraction économique. Selon Maître Mirantsoa Randriamiaramisaina, les accusations portées contre Rinah Rakotomanga sont infondées.

Elle dénonce ainsi une détention arbitraire contre sa cliente. Tout en dénonçant une vengeance politique, l'avocate de l'ancienne présidente du Conseil d'Administration de Madagascar Airlines a souligné devant la presse que le traitement de ce dossier sort complètement du cadre juridique et judiciaire. Elle appelle ainsi les juges malgaches à ne pas prendre des décisions discriminatoires et à faire preuve de professionnalisme dans le respect strict de la garantie d'une bonne Justice. «

151 co-détenues

Pour le moment, Rinah Rakotomanga ne bénéficie d'aucun traitement de faveur ni de complaisance pendant son incarcération à la Maison centrale d'Antanimora. Contrairement aux informations qui ont circulé, elle n'est donc ni à Maputo ni dans l'infirmerie de la prison. Et ce, même si Maître Mirantsoa Randriamiaramisaina a laissé entendre, hier, que sa cliente est malade mais elle ne se plaint pas et accepte de se soumettre volontairement à la décision de Justice qui la place dans la même cellule que des criminelles et autres prisonnières ordinaires. En effet, selon son avocate, Rinah Rakotomanga est incarcérée dans une cellule surpeuplée où séjournent 151 co-détenues. À l'allure où vont les choses, le feuilleton Rinah risque d'être long car les actuels tenants du pouvoir prévoient de sortir d'autres dossiers lui concernant. Histoire à suivre.

