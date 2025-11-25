Ile Maurice: L'élan national contre la violence faite aux femmes

Le mercredi 19 novembre 2025, le ministère de l'Égalité des Genres et du Bien-être de la Famille a lancé officiellement sa campagne nationale Fam to pa zis enn viktim, to enn sanzman au Newton Tower Building, à Port-Louis. Portée par un message d'espoir et de résilience, cette initiative vise à sensibiliser la population à la violence domestique qui persiste dans le pays et à encourager les femmes victimes à se relever afin de devenir des piliers de changement.

Le slogan Pa zis enn viktim traduit une volonté claire de changer la perception entourant les femmes victimes. Plutôt que de les définir par leurs souffrances, la campagne entend valoriser leur capacité à se relever, à se reconstruire et à retrouver leur dignité. Elle s'inscrit dans une démarche de transformation sociale qui met en lumière la force intérieure des femmes et leur potentiel de renaissance.

Au coeur du projet se trouve une collaboration artistique et sociale menée avec Bloom Again, un collectif associant musique, reportages vidéo et observations de terrain. Le nom du collectif, symbole de renaissance, rappelle qu'il est toujours possible de refleurir. Ensemble, ils souhaitent transmettre un message d'espoir à travers des oeuvres qui éveillent la conscience collective.

La campagne s'articule notamment autour d'une chanson engagée intitulée Mo silans mo fardo, écrite par Hermione Larcher et Jonathan Vellen, mise en musique par Kro Studio, et interprétée par Joëlle Coret, Pauline Vellen, Ludivine Vellen et plus de 50 femmes. Ce morceau rend hommage à celles qui osent briser le silence, célébrant leur force, leur liberté et leur dignité. Les paroles rappellent également l'existence de structures d'accompagnement essentielles à leur reconstruction.