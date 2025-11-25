Afrique: Tir à l'arc - Trois médailles d'or pour Maurice !

Maurice a réalisé une performance exceptionnelle aux Championnats d'Afrique de tir à l'arc en Cote d'Ivoire en décrochant trois médailles d'or. Entre domination en arc à poulies et sacre inattendu en arc classique face au pays hôte, la sélection mauricienne se pose comme une force sur le continent.

Maurice confirme ainsi sa suprématie continentale en arc à poulies. Nos archers ont décroché deux nouveaux titres africains lors de cette 14e édition des championnats d'Afrique disputés en Côte d'Ivoire du 19 au 23 novembre. Deux ans après avoir brillé en Tunisie, le quadricolore s'est de nouveau imposé au sommet.

Comme à Nabeul en 2023, Maurice a raflé les titres individuel et par équipes au Parc des Sports de Treichville, à Abidjan. Cette année, Adrien Charoux a pris les devants en dominant nettement le Nigérian Abubakar Aliyu en finale (134-121). De son côté, le champion de 2023, Henri How, a décroché le bronze en s'imposant face à son compatriote Jacques Haw.

Dans la compétition par équipe, le trio Charoux-How-Haw a livré une prestation parfaitement maîtrisée pour dominer le Nigeria en finale, 211 à 198. Si Charoux et How renouent avec la consécration déjà vécue en 2023, Jacques Haw savoure, lui, un premier sacre continental, succédant à Dominique Koo au sein du trio mauricien.

Maurice a donc également brillé en arc classique, où la sélection mauricienne a décroché une nouvelle médaille d'or aux dépens des Ivoiriens. Le trio composé de Ryan Chan, Naresh Nekitsing et Aidan Shiu s'est imposé au terme d'une finale serrée remportée 5-4, offrant ainsi au quadricolore un troisième titre continental au cours de cette édition 2025.