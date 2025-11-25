Ile Maurice: Le corps en décomposition identifié, le quadragénaire porté manquant depuis le 21 septembre

Une macabre découverte a été faite tôt le matin du dimanche 23 novembre à Mare-aux-Vacoas. Vers 7 heures, un policier a été dépêché sur les lieux après le signalement d'un corps en état avancé de décomposition, repéré dans un canal d'évacuation d'eau à proximité du réservoir.

Le corps, retrouvé en position dorsale, était enfoui dans une boue profonde et dégageait une forte odeur de décomposition. La victime portait un jean bleu et un T-shirt jaune. Plusieurs parties du corps étaient manquantes, dont les mains et les jambes inférieures, tandis que le crâne était exposé.

La zone a immédiatement été bouclée. Des équipes du SOCO, de la CID et du FIO ont procédé à un balayage complet des lieux. Lors de cette opération, une carte d'identité a été retrouvée dans la poche avant droite du jean de la victime. Elle était au nom de Louis Steward Vivian Felix, âgé de 54 ans, résidant à Résidence Palmerstone, Phoenix.

Les autorités ont rapidement établi que Louis Steward Vivian Felix avait été porté manquant depuis le 21 septembre. Son épouse avait indiqué qu'il avait quitté leur domicile le 21 septembre vers 9 heures et n'était jamais rentré. Il avait été vu pour la dernière fois vêtu d'un jean bleu et d'une chemise bleue. Elle avait rapporté sa disparition au poste de police de Phoenix deux jours plus tard.

Des éléments de la SMF ont ensuite procédé à l'extraction du corps, qui a été transporté à la morgue du Princess Margaret Orthopaedic Centre sur instruction de la médecin légiste, la Dr Jankee, en attendant l'autopsie. Celle-ci a finalement eu lieu le dimanche 23 novembre à 13 heures. Réalisée par la Dr Jankee, l'autopsie n'a pas permis d'établir une cause précise du décès. Le rapport conclut ainsi à une cause de décès «indéterminée».

Le corps de Louis Steward Vivian Felix a ensuite été remis à ses proches pour les funérailles. L'enquête policière se poursuit afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de sa mort.