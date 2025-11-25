Afrique de l'Est: Patricia Rasendranirina peut-elle prétendre au poste d'ambassadrice ?

24 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)

Alors que Madagascar s'apprête à revoir en profondeur son corps diplomatique, un nom circule avec insistance : celui de Patricia Rasendranirina. Mais se trouve-t-elle réellement parmi les profils envisagés pour représenter le pays à Maurice ? Selon plusieurs sources, la question reste ouverte.

Depuis plusieurs mois, l'intéressée mènerait différentes démarches pour apparaître comme une candidate potentielle. Faut-il y voir une initiative personnelle ou une volonté appuyée par des instances officielles ? Ses prises de contact et communications répétées relèvent-elles d'un simple positionnement professionnel ou risquent-elles d'être perçues comme une campagne individuelle en marge du processus formel de sélection ?

Certains observateur s s'interrogent : ces initiatives contribuent-elles à renforcer ou, au contraire, à fragiliser sa crédibilité aux yeux des autorités chargées de la refondation diplomatique ? Les nouvelles équipes au pouvoir privilégient-elles aujourd'hui des profils plus éloignés de l'ancien régime ? Des éléments apparaissent également sur son passage au sein de l'ambassade de Madagascar à Maurice, où elle aurait travaillé en tant que contractuelle.

Son contrat, qui n'aurait pas été reconduit, soulève une autre série de questions : quelles en étaient les raisons exactes ? Relèvent-elles d'appréciations professionnelles, de divergences internes ou d'autres considérations administratives ?

D'anciens responsables évoquent, de manière informelle, divers griefs ayant circulé à l'époque. Mais ces témoignages verbaux, non confirmés officiellement, doivent ils être pris au sérieux ? Ont-ils fait l'objet d'enquêtes ou de procédures formelles ? Et surtout : pèsent ils aujourd'hui dans l'évaluation des candidatures au moment où Madagascar souhaite redéfinir son image diplomatique ? Les autorités malgaches, elles, restent prudentes : aucune nomination n'a encore été annoncée. On laisse toutefois entendre que certains profils seraient moins prioritaires que d'autres.

Patricia Rasendranirina fait-elle partie de ces options écartées ? Ou son nom figure-t-il simplement sur une longue liste encore à l'étude ? Au-delà de ce cas individuel, la question de fond demeure : quel type de représentant Madagascar souhaite-t-il envoyer à Maurice pour incarner une nouvelle orientation diplomatique ? Un profil rompu aux pratiques institutionnelles ? Une personnalité capable de restaurer la confiance et de relancer les relations bilatérales ?

Dans ce contexte, les démarches personnelles de certains candidats - dont Patricia Rasendranirina - s'inscrivent-elles dans la réalité du processus officiel ou sont-elles en décalage avec la méthode privilégiée par le ministère ? Pour l'instant, une seule certitude : la refondation diplomatique suit son cours et les interrogations demeurent sur les critères exacts qui guideront le choix final du futur ambassadeur.

